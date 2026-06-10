Encuesta CEP: percepción negativa sobre el futuro de la economía del país se duplica y casi empata con la positiva

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este miércoles una nueva versión de su tradicional encuesta de percepción y la primera desde que el gobierno del Presidente José Antonio Kast asumió. Los resultados se basaron en preguntas realizadas entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, antes de la cuenta pública del 1 de junio.

En lo económico, en la pregunta de “¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?”, el empleo bajó de un 26% a un 17%, respecto al estudio realizado en septiembre-octubre de 2025.

Otra variación estadísticamente significativa tuvo que ver con la pobreza, que pasó de un 12% a un 17% de las menciones. El sueldo también destacó por su salto entre la antepenúltima versión de la medición y la actual, de un 13% a un 17%. En la anterior medición llegó a un 12%.

También resaltó desigualdad por su variación entre la versión de la encuesta CEP de mayo-junio del 2025 (9%) al 5% de la última medición.

Mientras tanto, la inflación llegó a 5% de las preocupaciones identificadas, en línea con el sondeo pasado.

A nivel general, los principales temas fueron delincuencia (de 61% a 57%), salud (de 42% a 38%) y educación (de 38% a 42%).

¿Cómo se ve el escenario económico de Chile?

En lo que se refiere a la evaluación de la situación presente de la economía, la encuesta arroja una percepción con signos, por un lado, algo menos negativa, pero también con desmejoras.

Así, ante la pregunta: “¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país?”, un 45% dijo que “mala y muy mala”, una baja frente al 48% de la medición pasada y su menor nivel desde la medición de agosto de 2021.

Mientras que un 43% dijo que la situación actual es “ni buena ni mala”, un salto estadísticamente significativo frente al 36% de la edición pasada. Además, registró su mayor nivel desde el 46% de la versión de agosto de 2021.

Pero el grupo que apoya la afirmación de que la economía actual es buena o muy buena bajó del 16% al 11%, una caída estadísticamente significativa. La afirmación llegó al mismo nivel que tenía en la versión antepenúltima de mayo y junio del año pasado.

Por su parte, de cara al futuro las visiones negativas y neutras son las que destacan más por su variación, aunque la positiva también crece.

Frente a la pregunta: “¿Usted piensa que en los próximos doce meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará?”, un 31% dijo que el escenario empeorará, su mayor nivel desde la medición de agosto-septiembre de 2024% y un salto estadísticamente significativo frente al 15% pasado. Además, dicha afirmación venía de tres caídas consecutivas y logrando su menor nivel desde octubre-noviembre de 2018.

Por otro lado, quienes proyectan un futuro de la economía ni bueno ni malo bajó de un 51% al 33%, su menor nivel desde la encuesta de noviembre-diciembre del 2010 (40%).

Finalmente, quienes creen que la economía mejorará subió del 29% al 32%, su mayor nivel desde noviembre-diciembre 2010. El grupo de optimistas venía creciendo desde la antepenúltima medición de mayo y junio de 2025.

Otra de las consultas fue si “¿usted cree que en el momento actual Chile está progresando, estancado o en decadencia”, pero ninguna destacó por su variación entre la medición anterior y la actual.

Los que dicen que el país está progresando bajaron del 20% al 18%; la afirmación de que el país está estancado subió del 50% al 54% y quienes dicen que Chile está en decadencia pasaron del 30% al 26%, su tercera caída seguida y menor nivel desde la medición de agosto del 2021 (20%).

El escenario personal

La encuesta CEP también preguntó sobre las finanzas personales. Así, ante la consulta: “¿Cómo calificaría usted su actual situación económica?”, destacó la variación en el segmento positivo y neutro.

Un 54% dijo que su escenario económico no era ni bueno ni malo, una subida estadísticamente significativa frente al 49% de la medición anterior y su mayor nivel desde la medición de junio y julio del 2023.

Otra que destacó fue la de quienes dijeron que su situación económica era “buena o muy buena”. En la medición pasada, la afirmación era compartida por un 33% de la muestra y ahora es un 25%, mismo nivel que la versión antepenúltima de la encuesta CEP.

En tanto, un 21% dijo que su situación económica era mala o muy mala, un aumento respecto al 18% de la edición pasada.

Frente al futuro a doce meses, la percepción de la economía personal destacó en el grupo de los más pesimistas. El porcentaje de quienes creen que su escenario será “mucho peor o peor” se elevó de un 5% al 12%, una diferencia estadísticamente significativa, y su mayor nivel desde la medición de junio y julio del 2024 (12%).

Por su lado, el porcentaje de personas que dijo que la economía del hogar sería “mejor o mucho mejor” en un año bajó del 43% al 38%, un mismo nivel que se alcanzó en la medición de marzo y abril del 2025.

Respecto al grupo neutro, un 48% dijo que estima que su situación será igual en doce meses más, una baja respecto al 51% de la edición pasada y la segunda baja consecutiva desde el 56% alcanzado en la versión antepenúltima de la encuesta CEP (56%).

Evaluación de la contingencia

La medición también midió la confianza en instituciones, donde en empresas privadas llegó a un 32%, un salto significativo frente al 27% y 26% de las ediciones pasadas. La de los sindicatos llegó a un 28%, una subida destacada respecto al 23% de la versión antepenúltima encuesta CEP.

Por su lado, el sistema de pensiones destacó por su aumento de confianza de un 11% de la edición antepenúltima al 17%. En la versión pasada llegó a un 15%.

Otra de las consultas tuvo que ver con la situación fiscal de Chile. Ante la pregunta “¿Qué tan grave cree usted que es actualmente el nivel de la deuda pública del Estado de Chile?“, un 54% dijo que es “muy grave o grave”, un 26% comentó que “levemente grave o nada grave”, un 18% dijo no estar informado y un 2% no sabía o no respondió.

Mientras sobre el plan de reducción fiscal y frente a la pregunta: “Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la estrategia del gobierno de reducir el gasto público para mejorar la situación de las finanzas públicas?”, un 34% dijo estar “muy de acuerdo o de acuerdo”, un 21% comentó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y un 41% comentó “estar muy en desacuerdo o en desacuerdo”.

Frente a cómo abordar el escenario de las finanzas públicas y ante propuestas presentadas por el CEP, un 83% dijo reducir el gasto en la administración del Estado, un 32% apoyó aumentar los impuestos, un 28% comentó que se debe reducir el gasto en programas sociales, el 27% respaldó reducir la inversión pública en infraestructura, un 17% no se inclinó por alguna opción y el 13% no sabía o no respondió.

Otro de los casos que se abordó fue el alza de las bencinas. En una escala del 0 al 10, un 49% (del 7 al 10) dijo que el gobierno debería hacer un mayor esfuerzo para contener el alza de los combustibles, aunque ello impacte en las finanzas públicas. Mientras que un 17% (del 0 al 3) estima que la situación fiscal impide al gobierno contener el alza. Un 32% (del 4 al 6) se ubicó en una posición neutra.

Las deudas y los ingresos

En lo personal, la CEP también midió la preocupación de las personas frente a las deudas. En una escala del 0 al 10, un 73% (del 7 al 10) dijo estar preocupado por pagar las deudas, un salto significativo frente al 67% de la medición pasada. Un 13% dijo estar nada preocupado (del 0 al 3) y un 14% se ubicó en una posición neutra (del 4 al 6), una baja relevante frente al 17% pasado.

Otra medición tuvo que ver con los ingresos del hogar y la capacidad de enfrentar los gastos. Un 50% dijo que les alcanza justo, sin grandes dificultades; un 29%, que no les alcanza con algunas dificultades; el 13% dijo que les alcanza bien y pueden ahorrar, y el 8% comentó que no les alcanza y tienen grandes dificultades.