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    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    El partido previo al Mundial de Fútbol 2026 se desarrolla en Orlando, Florida.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Inglaterra. Foto referencial de archivo @england

    Terminan los partidos amistosos internacionales previos al Mundial de Fútbol 2026 y este miércoles Inglaterra sale a la cancha para medirse con Costa Rica.

    Los europeos llegan como mundialistas con intenciones de sumar buenos ánimos para su debut a la cita global, en la que el conjunto centroamericano no participará.

    Cuándo juega Inglaterra vs. Costa Rica

    El partido de Inglaterra contra Costa Rica es este miércoles 10 de junio, a las 16:00 horas de Chile.

    Las selecciones juegan su amistoso en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos.

    Dónde ver a Inglaterra vs. Costa Rica

    El partido de Inglaterra contra Costa Rica se transmite en el canal ESPN5.

    De forma online se puede seguir el amistoso en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolAmitosoAmistoso internacionalInglaterraCosta RicaInglaterra - Costa RicaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHorario

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