Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

Terminan los partidos amistosos internacionales previos al Mundial de Fútbol 2026 y este miércoles Inglaterra sale a la cancha para medirse con Costa Rica.

Los europeos llegan como mundialistas con intenciones de sumar buenos ánimos para su debut a la cita global, en la que el conjunto centroamericano no participará.

Cuándo juega Inglaterra vs. Costa Rica

El partido de Inglaterra contra Costa Rica es este miércoles 10 de junio, a las 16:00 horas de Chile.

Las selecciones juegan su amistoso en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Inglaterra vs. Costa Rica

El partido de Inglaterra contra Costa Rica se transmite en el canal ESPN5 .

De forma online se puede seguir el amistoso en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.