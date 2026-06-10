Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming
El partido previo al Mundial de Fútbol 2026 se desarrolla en Orlando, Florida.
Terminan los partidos amistosos internacionales previos al Mundial de Fútbol 2026 y este miércoles Inglaterra sale a la cancha para medirse con Costa Rica.
Los europeos llegan como mundialistas con intenciones de sumar buenos ánimos para su debut a la cita global, en la que el conjunto centroamericano no participará.
Cuándo juega Inglaterra vs. Costa Rica
El partido de Inglaterra contra Costa Rica es este miércoles 10 de junio, a las 16:00 horas de Chile.
Las selecciones juegan su amistoso en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos.
Dónde ver a Inglaterra vs. Costa Rica
El partido de Inglaterra contra Costa Rica se transmite en el canal ESPN5.
De forma online se puede seguir el amistoso en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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