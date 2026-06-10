Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

Con el 90,3% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori aventaja por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez entre los peruanos residentes en Chile en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana, la candidata de Fuerza Popular, alcanzó en Chile los 26.105 sufragios (58,8% de las preferencias), superando ampliamente a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien obtuvo 18.274 votos, equivalente al 41,177%.

De esta forma, con un 90% de las actas contabilizadas en Chile, Fujimori supera por un total de 7.831 votos a su contendor.

En total son siete las ciudades chilenas en donde los residentes peruanos ejercieron su derecho a voto: Antofagasta, Arica, Concepción, Copiapó, Iquique, Santiago y Valparaíso.

De estas Sánchez se impuso en Antofagasta, Arica y Copiapó, mientras que Fujimori logró la mayoría en Concepción, Iquique, Santiago y Valparaíso.

De acuerdo a los datos dados a conocer, en total desde Chile se han contabilizado un total de 44.379 votos, la mayoría de estos (32.444) provenientes de Santiago.

Finalmente, según detallan desde el Oficina Nacional de Procesos Electorales, se han contabilizado un total de 254 actas, con 27 aún para el envío al Jurado Electoral Especial (JEE).

En el proceso eleccionario peruano, con el 97,58 de las actas contabilizadas, la votación la encabeza Sánchez con 50,04 de los votos escrutados, contra el 49,95% de Fujimori. Desde la ONPE señalan que faltan por contabilizar 2.245 actas.