Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, señaló durante la jornada de este martes que espera hablar con el Presidente José Antonio Kast, una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Cabe recordar que de acuerdo al reporte del organismo electoral peruano, con el 95% escrutado, Roberto Sánchez saca una ventaja de menos de 1% a la candidata de Fuerza Popular.

“Espero poder hablar con el presidente Kast después de culminado el conteo y que tengamos un resultado mucho más claro”, sostuvo.

En la ocasión, Fujimori además se refirió a los problemas de seguridad que afectan a la región señalando que “lo que tenemos que hacer, no solamente con Chile, sino con todos los países de la región, el tema de la inseguridad es algo que ha venido afectando a varios países, incluido Ecuador, Colombia, el Perú y Chile. Entonces, yo sí creo que para los próximos años deberíamos tomar decisiones conjuntas para enfrentar ese tipo de flagelos”.

De acuerdo al reporte oficial, hasta el momento se han procesado 88.763 actas, mientras que 1.529 permanecen en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 2.474 continúan pendientes.