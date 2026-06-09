Elecciones en Perú: Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

Una estrecha elección se está desarrollando en Perú donde Roberto Sánchez aventaja por poco más 26 mil votos a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo a las cifras oficiales entregadas por el organismo electoral peruano, con el 95,685% de las actas contabilizadas, el candidato de Juntos por el Perú alcanza el 50,074% de las preferencias, equivalentes a 8.901.069 votos. En tanto, la abanderada de Fuerza Popular obtiene el 49,926%, correspondiente a 8.874.597 sufragios.

Es así como la diferencia entre ambos candidatos alcanza los 26.472 votos, manteniendo una diferencia de tan sólo 0,148 puntos porcentuales.

De acuerdo al reporte oficial, hasta el momento se han procesado 88.763 actas, mientras que 1.529 permanecen en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 2.474 continúan pendientes.