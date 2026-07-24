Tribunal autoriza viaje de Daniel Jadue a Iquique para presentar su libro

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó este jueves al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a viajar a Iquique para presentar su libro, suspendiendo por 24 horas la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

El viaje ocurrirá el próximo 8 de agosto, ocasión en que el exalcalde presentará su libro “Recoleta: Un rojo amanecer“.

La autorización se extenderá por 24 horas, desde las 3:00 AM del 8 de agosto a las 3:00 AM del 9 de agosto, suspendiendo de esta forma momentáneamente la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

En la ocasión, la Fiscalía se opuso a la autorización apuntando que no estaba debidamente justificada la actividad del acusado.

“No obstante aquello, el Tribunal autorizó la suspensión de la media cautelar autorizando, digamos, al acusado Jadue a salir o viajar a Iquique el 8 de agosto, solo por veinticuatro horas”, mencionó el fiscal Álvaro Núñez, de la Fiscalía Centro Norte.

Asimismo, el fiscal abordó la audiencia del próximo 24 de agosto, señalando que “va a ser una audiencia difícil, va a ser bien complicada, digamos, desde el punto de vista jurídico toda vez que las defensas ya han planteado reparos respecto de la investigación, que no es nada nuevo en estos casos. Pero estamos analizando y trabajando en eso”.

En la ocasión, además se revisó la medida cautelar de Matías Muñoz, pero se mantuvo el arresto domiciliario total.