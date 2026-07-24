SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Chile negocia bilateralmente con EE.UU. para eximir de aranceles a los salmones, cerezas, vinos, carnes y algunas frutas

    La titular de Subrei, Paula Estévez, reveló que las autoridades estadounidenses se pusieron en contacto con las chilenas para negociar productos, analizando qué impacto tienen en el gigante del norte.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Paula Estévez, titular de Subrei. MARIO TELLEZ

    La Subsecretaria de relaciones económicas internacionales (Subrei), Paula Estévez, abordó esta mañana la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a Chile, en el marco de la investigación realizada bajo la Sección 301 sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

    La funcionaria dijo en conversación con T13 Radio que la determinación de Washington (rechazada por varios países) no sorprendió al gobierno, que era algo esperado en función del plazo final para el arancel recíproco del 10% que estaba aplicando Estados Unidos para sus socios comerciales.

    Lo veíamos venir porque hoy día se terminaba el 10% que tenían todos los países de acuerdo a otra sección. Entonces a partir del sábado nos quedamos todos sin aranceles. Y esto es una política comercial de Estados Unidos, soberana, que tiene que ver con su seguridad nacional y recaudatoria. Entonces ellos iban a aplicar un nuevo arancel y ahora lo hicieron bajo este mecanismo”, sostuvo.

    Donald Trump en el recordado "Día de la Liberación" en 2025, cunado anuncia los aranceles recíprocos. BRENDAN SMIALOWSKI

    Al ser consultada si hubo un error de diagnóstico sobre la realidad local, Estévez dijo que Washington estaba evaluando si los países tenían una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y que Chile justamente no la tiene.

    “Los países que tienen ley, por ejemplo, Canadá y México, les pusieron un 10% con el diagnóstico que no es bien implementado. Es complejo, o sea, imagínate nosotros, (con) millones de productos que llegan por la aduana. Un juguete, qué sé yo, la trazabilidad (…) Yo lo hablé con varios países, con Nueva Zelanda, con Australia, con distintos países que no tienen la ley. Dije, mira, la trazabilidad es imposible. ¿Cómo la implementa?”, comentó.

    Estévez dijo que para ello habría que ir a verificar en el extranjero cada fábrica que produce cada producto que ingresa al país, dando a entender que se trata de una tarea imposible de realizar para cumplir con la exigencia estadounidense.

    La funcionaria explicó que Chile exporta en torno a 1.500 productos al gigante del norte, de los cuales el 53,5% quedó exento del arancel. Estévez detalló que siguen entrando con cero tasa los cátodos de cobre refinado, la plata, naranjas, carbonato de litio y kiwis.

    Negociaciones para sacar productos de los aranceles

    Paula Estévez dijo que en el marco de las conversaciones del canciller Francisco Pérez Mackenna en Estados Unidos sobre la materia, fueron los propios diplomáticos americanos quienes contaron a las autoridades locales para volver negociar.

    Canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo reuniones con autoridades americanas en Estados Unidos.

    Nosotros dijimos ‘muy bien entonces’. Esto fue el viernes (pasado), pero rápido el día lunes (nos dijeron), mándennos esta lista de productos (que quieren negociar). Entonces, esto es producto de esa visita, producto de la muy buena relación que tenemos con Estados Unidos”, dijo la funcionaria al ser consultado por el estado de las relaciones diplomáticas con el gigante del norte.

    En ese contexto, la titular de Subrei reveló que están negociando bilateralmente con la Casa Blanca para que productos afectos a la tasa impositiva como el salmón, la uva, arándanos, vinos, carnes de ave, sales, cerezas frescas queden finalmente exentas (Anexo A).

    Chile negocia eximir a los salmones de los aranceles anunciados por Estados Unidos.

    Estévez precisó que Estados Unidos no produce salmón como se hace en Chile, que lo sacan pescando directamente de los ríos y que no es una industria como la que hay en el país.

    “Ellos no producen salmón, nosotros producimos salmón. Las frutas (que) tenemos son a contratemporada, o sea, ellos gozan nuestros arándanos cuando están en invierno, por ejemplo”, sostuvo.

    En la conversación, la funcionaria dijo que estuvieron trabajando toda la semana, analizando producto por producto el impacto económico que tienen en Estados Unidos, en un intento por demostrar que no afectan localmente.

    “Mandamos esa lista, estamos negociando”, afirmó.

    Más sobre:Comercio exteriorSubreiArancelesDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    Presidente de SalmónChile pide que Kast viaje a Estados Unidos y le diga a Trump que “somos países aliados”

    El encuentro de banqueros donde el embajador de China promovió el uso del renminbi

    Lo más leído

    1.
    Presidenta de ONG chilena que denunció al país ante EEUU: “Nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado”

    Presidenta de ONG chilena que denunció al país ante EEUU: “Nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado”

    2.
    “Injustificado”, “arbitrario”: socios comerciales de EE.UU. también rechazan argumento del trabajo forzoso para aplicar aranceles

    “Injustificado”, “arbitrario”: socios comerciales de EE.UU. también rechazan argumento del trabajo forzoso para aplicar aranceles

    3.
    La maestranza más grande de Chile con deudas por US$ 33 millones evita la quiebra con plan de reorganización

    La maestranza más grande de Chile con deudas por US$ 33 millones evita la quiebra con plan de reorganización

    4.
    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    5.
    Senadores presentan proyecto para sancionar las acusaciones falsas en materia laboral, incluyendo las por Ley Karin

    Senadores presentan proyecto para sancionar las acusaciones falsas en materia laboral, incluyendo las por Ley Karin

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Servicios

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal
    Chile

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.
    Negocios

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    Presidente de SalmónChile pide que Kast viaje a Estados Unidos y le diga a Trump que “somos países aliados”

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    “Sacó un resultado corto”: en Argentina reaccionan con preocupación al ajustado triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins
    El Deportivo

    “Sacó un resultado corto”: en Argentina reaccionan con preocupación al ajustado triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins

    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    El gran paso de Joaquín Larrivey: la crucial determinación que adoptó la figura de Deportes Concepción

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca
    Mundo

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca

    Reino Unido responde a Irán que el Ejército está listo 24 horas al día para defenderse de un ataque

    A un mes de terremotos en Venezuela: Médicos Sin Fronteras asegura que necesidades más urgentes son acceso a agua potable, refugio y salud mental

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños