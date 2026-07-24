Chile negocia bilateralmente con EE.UU. para eximir de aranceles a los salmones, cerezas, vinos, carnes y algunas frutas

La Subsecretaria de relaciones económicas internacionales (Subrei), Paula Estévez, abordó esta mañana la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a Chile, en el marco de la investigación realizada bajo la Sección 301 sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La funcionaria dijo en conversación con T13 Radio que la determinación de Washington (rechazada por varios países) no sorprendió al gobierno, que era algo esperado en función del plazo final para el arancel recíproco del 10% que estaba aplicando Estados Unidos para sus socios comerciales.

“ Lo veíamos venir porque hoy día se terminaba el 10% que tenían todos los países de acuerdo a otra sección. Entonces a partir del sábado nos quedamos todos sin aranceles. Y esto es una política comercial de Estados Unidos, soberana, que tiene que ver con su seguridad nacional y recaudatoria. Entonces ellos iban a aplicar un nuevo arancel y ahora lo hicieron bajo este mecanismo ”, sostuvo.

Donald Trump en el recordado "Día de la Liberación" en 2025, cunado anuncia los aranceles recíprocos. BRENDAN SMIALOWSKI

Al ser consultada si hubo un error de diagnóstico sobre la realidad local, Estévez dijo que Washington estaba evaluando si los países tenían una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y que Chile justamente no la tiene.

“Los países que tienen ley, por ejemplo, Canadá y México, les pusieron un 10% con el diagnóstico que no es bien implementado. Es complejo, o sea, imagínate nosotros, (con) millones de productos que llegan por la aduana. Un juguete, qué sé yo, la trazabilidad (…) Yo lo hablé con varios países, con Nueva Zelanda, con Australia, con distintos países que no tienen la ley. Dije, mira, la trazabilidad es imposible . ¿Cómo la implementa?”, comentó.

Estévez dijo que para ello habría que ir a verificar en el extranjero cada fábrica que produce cada producto que ingresa al país, dando a entender que se trata de una tarea imposible de realizar para cumplir con la exigencia estadounidense.

La funcionaria explicó que Chile exporta en torno a 1.500 productos al gigante del norte, de los cuales el 53,5% quedó exento del arancel. Estévez detalló que siguen entrando con cero tasa los cátodos de cobre refinado, la plata, naranjas, carbonato de litio y kiwis.

Negociaciones para sacar productos de los aranceles

Paula Estévez dijo que en el marco de las conversaciones del canciller Francisco Pérez Mackenna en Estados Unidos sobre la materia, fueron los propios diplomáticos americanos quienes contaron a las autoridades locales para volver negociar.

Canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo reuniones con autoridades americanas en Estados Unidos.

“ Nosotros dijimos ‘muy bien entonces ’. Esto fue el viernes (pasado), pero rápido el día lunes (nos dijeron), mándennos esta lista de productos (que quieren negociar). Entonces, esto es producto de esa visita, producto de la muy buena relación que tenemos con Estados Unidos ”, dijo la funcionaria al ser consultado por el estado de las relaciones diplomáticas con el gigante del norte.

En ese contexto, la titular de Subrei reveló que están negociando bilateralmente con la Casa Blanca para que productos afectos a la tasa impositiva como el salmón, la uva, arándanos, vinos, carnes de ave, sales, cerezas frescas queden finalmente exentas (Anexo A).

Chile negocia eximir a los salmones de los aranceles anunciados por Estados Unidos.

Estévez precisó que Estados Unidos no produce salmón como se hace en Chile, que lo sacan pescando directamente de los ríos y que no es una industria como la que hay en el país.

“Ellos no producen salmón, nosotros producimos salmón. Las frutas (que) tenemos son a contratemporada, o sea, ellos gozan nuestros arándanos cuando están en invierno, por ejemplo”, sostuvo.

En la conversación, la funcionaria dijo que estuvieron trabajando toda la semana, analizando producto por producto el impacto económico que tienen en Estados Unidos, en un intento por demostrar que no afectan localmente.

“Mandamos esa lista, estamos negociando”, afirmó.