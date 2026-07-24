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    El encuentro de banqueros donde el embajador de China promovió el uso del renminbi

    Evento reunió a 120 invitados del sistema financiero en Santiago. El Bank of China resaltó que hoy el RMB representa sólo el 8% de las reservas internacionales de Chile.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Embajador de China, Qiungbao Niu, en seminario del Bank of China

    Duró poco más de tres horas en la mañana del miércoles en el hotel Mandarín Oriental. Quien invitaba eran la Cámara de Empresas Chinas en Chile, el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), el Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS) y la sede chilena del Bank of China.

    Hubo alrededor de 120 invitados. Y entre ellos, principalmente ejecutivos bancarios del sistema financiero local, de grandes empresas chinas presentes en el país y conocedores de la cultura del gigante asiático como los exembajadores Fernando Reyes y Luis Schmidt.

    El evento, cerrado para quienes no contaban con invitación, era un seminario eminentemente financiero llamado “Presentación del uso global del RMB en Chile”, cuyo fin era fomentar la utilización de la moneda china, el renminbi (RMB o “moneda del pueblo” en cantonés), para transacciones financieras, el comercio y la inversión en papeles de ese país, como el mercado de bonos, el segundo más profundo del planeta.

    La bienvenida a la cita estuvo a cargo del vicepresidente de la unidad de negociación de RMB de Shanghái del Banco de China, De Huang; el presidente de CIPS, Hongbo Wang; y el vicepresidente del Banco Popular de China (su banco central), sucursal de Guangdong, Yansheng Wu, vía telemática.

    Pero quien más llamó la atención de los asistentes fue el embajador de China en Chile, Qingbao Niu, quien cerró la sesión de inicio, con un discurso convocante y promotor de las virtudes que la moneda china tiene en el comercio internacional y los mercados financieros.

    En su alocución, hablando en chino y con traducción simultánea, destacó que el uso del renminbi en operaciones financieras o comerciales podría generar beneficios como la reducción de costos, una mayor eficiencia en las transacciones y una disminución en los riesgos cambiarios.

    Además, dijo que su mayor utilización podría repercutir en un fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, en lo que respecta a seguridad y conectividad financiera.

    De Huang, del Bank of China, resaltó que hoy el RMB representa sólo el 8% de las reservas internacionales de Chile, pese a ser la quinta moneda de pago en el mundo y la tercera en financiamiento.

    Más sobre:EconomíadivisasChinaEmbajadorRenminbiQingbao NiuFinanzasPulso

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