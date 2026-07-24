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    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    De un grupo de 34 productos que exporta Chile a Estados Unidos, 14 quedaron exentos y 20 fueron gravados.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Este viernes terminó el arancel del 10% que impuso Estados Unidos a Chile por la política arancelaria del presidente Donald Trump, que luego fue rechazada por la Corte Suprema de dicho país, e inmediatamente comenzó a regir otro gravamen de castigo de la superpotencia a Chile y a otras 59 economías, de las cuales a 39, incluyendo nuestro país, quedó con la tasa máxima: 12,5%.

    El nuevo gravamen se justificó por un proceso que anunció Estados Unidos a inicios de junio y que terminó este jueves, donde se concluyó que Chile importó bienes producidos con “trabajo forzoso” y que merecía el máximo arancel de castigo propuesto.

    Sin embargo, el proceso estableció un listado de productos que quedan exentos del gravamen, donde para el caso de Chile, destaca el cobre. No obstante, otros productos que exporta Chile a la superpotencia no corrieron la misma suerte.

    De un grupo de 34 productos que exporta Chile a Estados Unidos, quedaron 14 exentos: cátodos de cobre refinado, plata, yodo, naranjas frescas, carbonato de litio, oro no monetario, nitrato de potasio, renio, kiwis frescos, semillas, paltas, concentrados de molibdeno sin tostar, sulfato de cobre e hidróxido de litio.

    Según destacan de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), este grupo de 14 productos representa más del 50% del valor total de lo importado por Estados Unidos desde Chile.

    Desde Estados Unidos establecieron eximir a un grupo de productos en base a que el gravamen afecte su disponibilidad en su país, “perturbaciones en toda la economía”, que no se puedan producir en cantidades suficientes en su país, ciertos productos de un grupo de países —donde no está Chile— para generar un incentivo para cumplir los compromisos contra la importación de trabajos forzados o para productos que los aranceles no generarían un incentivo contra el problema que asegura buscar solucionar.

    En tanto, los perjudicados están: salmones en distintos formatos, uvas frescas, arándanos frescos, carnes de ave, sal, cerezas frescas, vinos embotellados, cítricos, harinas de pescado, frutas congeladas, tableros de madera, duraznos frescos, arándanos congelados, manzanas, limones, leche condensada, lácteos, inulina, mejillones en conserva y aceite de oliva.

    Los sectores afectados por el arancel, como el sector salmonero, alimenticio y maderero, fueron parte de los gremios que asistieron a las audiencias públicas en Estados Unidos para buscar excluir a su sector del gravamen, pero no tuvieron éxito. En este proceso también participó el gobierno del presidente José Antonio Kast, con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, a la cabeza de la comitiva.

    Luego de no tener éxito en el proceso que abrió Estados Unidos, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, dijo que ahora el foco del gobierno está en eximir de aranceles a los salmones, cerezas, vinos, carnes y algunas frutas.

    Más sobre:EconomíaArancelesProductosDonald TrumpChile

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