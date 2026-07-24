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    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    La viuda del uniformado se conectó a la audiencia. El imputado, recluido en Santiago, tras su formalización por el homicidio de Eugenio Nain, también estuvo presente en forma telemática, con un fuerte resguardo de Gendarmería.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Con el imputado conectado desde el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó ante el Juzgado de Garantía de Valdivia a Carlos Esteban Cancino Tapia, un sujeto conocido como el Rana, por su presunta responsabilidad en el crimen del cabo primero del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero.

    Cancino está en prisión preventiva tras su formalización por el homicidio del carabinero Eugenio Nain y compareció a la audiencia con una fuerte custodia de personal de Gendarmería.

    La Fiscalía de Los Ríos pidió la prisión preventiva de Cancino imputándole tres delitos de homicidio contra funcionarios de carabinero en ejercicio, dos de ellos en grado de desarrollo frustrado y uno en grado consumado, además de delitos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, porte de municiones y receptación.

    La viuda del carabinero Marcos Cosme, ascendido al grado de suboficial mayor en forma póstuma, se conectó a la formalización.

    En la audiencia, el Ministerio Público detalló el ataque de Cancino a los efectivos policiales que llegaron hasta un inmueble de Valdivia para ejecutar su detención en el marco de la indagatoria por el caso Nain.

    A partir del testimonio de carabineros que participaron, la Fiscalía reconstruyó los hechos que se desarrollaron al interior de la comunidad Antillanca, en el sector Las Minas de la localidad de Curiñanco.

    El ataque a Cosme y a sus compañeros

    La indagatoria determinó que el arma que dio muerte al carabinero Marcos Cosme fue un revólver marca Taurus, calibre .38 especial, cargado con municiones del mismo calibre, sustraída en noviembre de 2019 en la Región Metropolitana.

    Según el relato de la Fiscalía, cuando el personal policial ingresó a la vivienda, Cosme ejecutó al menos dos disparos al rostro de Marcos Cosme, para luego disparar contra los carabineros Roberto Canio y Juan Carlos Jara Segura.

    Posteriormente, el Rana intentó evadir el accionar policial huyendo por una puerta lateral de la vivienda, con el revólver Taurus en sus manos, y dispuesto a disparar, siendo finalmente detenido en el lugar por personal policial que debió hacer uso de sus armas de servicio.

    Más sobre:El RanaCarlos CancinoMarcos CosmeMacrozona SurFiscalía de Los RíosCarabinerosDelincuenciaSeguridadEugenio Nain

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