“Fui engañado por los hermanos Larraín Mery”: la declaración de ex gerente general de ECapital por el caso Sartor

El ex gerente general del factoring Emprender Capital, Hugo Baranda Peralta (52), es una de las 11 personas que serán formalizadas por cuatro delitos la próxima semana. ECapital era una empresa controlada en 2017 por Sergio Yáñez y los hermanos Gómez, pero más tarde el grupo Sartor tomó el control al capitalizar deudas millonarias.

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Baranda declaró ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que lidera Pablo Araya Paredes, recién este lunes 20 de julio.

“Quiero hacer presente y reiterar mi absoluta disposición a colaborar con esta investigación, pues siempre ha sido de todo mi interés que estos hechos se puedan esclarecer”, señaló el ejecutivo al inicio de la declaración en la que marcó distancia con sus exjefes.

“Nunca fui parte del círculo de las personas que integraron Sartor. Soy una persona de mucho esfuerzo, mi padre y mi madre son profesores, estoy casado y tengo dos hijos. Nunca participé del círculo social de los hermanos Larraín y el resto de los directivos de Sartor ni de Sergio Yáñez Astete. Nunca fui de vacaciones con ellos, nunca tuve casa ni departamento en Marbella, La Panva o Pucón, de hecho no tengo casa en la playa. No fui socio del Sport Francés, no era invitado a sus cumpleaños, etc. En el fondo, quiero dejar claro desde ya que lamentablemente fui utilizado por estas personas“, dijo.

“Yo nunca fui parte de Sartor, ni en calidad de director, gerente, representante, trabajador, ni nunca participé en las decisiones de esta empresa, pues nunca tuve capacidad de decisión, conocimiento ni participación sobre sus negocios como tampoco de cómo se constituían e invertían sus fondos. Sólo me invitaron a la fiesta de fin de año, de Navidad“, recalco.

Baranda contó que el 21 de agosto de 2018 comenzó a trabajar en la empresa, como gerente de operaciones hasta abril de 2019, cuando asumió como gerente general, hasta el mes de octubre de 2021. Luego pasó a la matriz de ECapital.

“El negocio de ECapital consistía básicamente en una intermediación financiera en la cual se recibía fínanciamiento de terceros, en su mayoría aportes en dinero de fondos de inversión privados -en adelante FIP-, entre ellos de BTG, Toesca, Sartor y otros, los que luego se destinaban a realizar operaciones de factoring y/o leasing. Este negocio es lo que siempre se realizó, al menos en lo que yo participé. El financiamiento para esto era de dos líneas, por una parte del aporte estos FIP y, por otro, con el resultado de dichas operaciones de factoring y leasing“, dijjo.

Baranda contó que, al incorporarse a la empresa, Sergio Yáñez y el directorio le encomendaron diagnosticar la situación financiera de Ecapital. Su objetivo era levantar antecedentes para diseñar el plan y presupuesto de 2019, buscando perfeccionar los procesos y mejorar los números.

“El principal problema financiero que existía era una cuantiosa deuda de arrastre que Ecapital mantenía con Sartor, en estricto rigor con los FIP que administraba Sartor, por un monto aproximado de $46.000 millones. Esta compleja situación de no solucionarse podría llevar a la quiebra de Ecapital y, consecuentemente de Sartor o quedar esta última en una posición muy complicada. A su pregunta, otros acreedores eran BTG a través del FIP, donde había una empresa que realizaban aportes el 20% Ecapital y el 80% BTG. Recuerdo que con Toesca había una deuda de $7.500.000.000”, declaró.

En esa época, dijo, le llamó la atención un pago mensual a la sociedad Asesoría e Inversiones Quisis, de Pedro Pablo Larraín y su esposa, Ximena Carvallo, por $ 65 millones. “Cuando consulté sobre aquello, la justificación que me dieron fue que esta sociedad hacía el proceso para que Sartor aprobara la deuda. Sin embargo, luego comprobé que en definitiva eran ellos mismos, ya que detrás de Sartor estaba Pedro Pablo Larraín”, agregó.

En 2021, lo pasaron, dijo Baranda, a Danke, la sociedad que se transformó en la controladora de ECapital y que controlaba Carlos Larraín Mery, hermano de Pedro Pablo Larraín Mery, controlador del grupo Sartor. “Entre fines del año 2021 a fines de 2023- yo no tuve mayor actuación ni menos injerencia en Ecapital Chile, sólo participé como oyente en un par de Directorios y de comités de crédito”, dijo. En ese período, además, estuvo dedicado a reestructurar ECapital Perú, la filial en ese país.

“Posteriormente, en un acto de buena fe y que ahora -en retrospectiva- con mucha ingenuidad de mi parte, a petición de Pedro Pablo Larraín y Carlos Larraín, avalados por sus abogados (de Albagli Zaliasnik, en concreto, Alvaro Rosenblut y Vicente Martínez), dado que la principal observación de la CMF era la relación de hermanos y esto se debía subsanar y el 2 de diciembre de 2024 realicé la compra de Danke”, contó a la Fiscalía. La adquisición fue a tan solo $1.229.500, por las pérdidas que tenía Danke. En febrero de 2025 la revendió a un tercero.

Baranda agrega que a fines de diciembre de 2024, una vez conocida la resolución de la CMF que intervino Sartor, Pedro Pablo Larraín le planteó la necesidad de comprar un par de empresas con patrimonio desde Danke. “Al estudiar esta figura me di cuenta que lo que querían era, nuevamente, utilizarme como cortafuegos”, agregó.

“Hoy me doy cuenta que fui perjudicado y engañado por los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery. Perjudicado patrimonialmente, en mi honra y trayectoria profesional, viéndome involucrado en diversos hechos que nunca estuvieron en mi conocimiento, así como el alcance o trasfondo de los mismos, en los que estas personas me utilizaron para resguardarse bajo mi persona o más bien tener una especie de fusible para echar mano ante alguna eventualidad. Nunca me llevé un peso de estas compañías y menos de los inversionistas”, aseguró a la Fiscalía.

“Me he tenido que hacer cargo de muchas cosas de las cuales los verdaderos responsables eran Carlos y Pedro Pablo, lo más complejo en términos emocionales ha sido poner término a diversas compañías y -dado el actuar de Carlos y Pedro Pablo- ser la “cara visible” para los trabajadores", agregó.

Tomicic y Hermosilla

Baranda también mencionó en su declaración los clientes que estuvieron vinculados a ECapital, entre los cuales estuvo Factop, el factoring de los hermanos Sauer, con quienes tenían una línea de financiamiento por $ 2.500 millones que sugirió bajar a $ 500 millones. También mencionó a algunos de sus clientes.

“Recuerdo que también estaba Tonka Tomicic. Entiendo que llegó por un abogado que la trajo, Michael Niedma,n señalando que necesitaba financiamiento, el que se le habría otorgado, creo que una suma aproximada de $200.000.000. Ella entregó cheques como garantía y puso un contrato de la marca París como respaldo. Hago presente que no tuve ninguna vinculación con ella como cliente (...) Desconozco si ella pagó esta deuda o si se hizo gestión de cobro de estos cheques. Entiendo que sí se realizaron refínanciamientos de su deuda”, afirmó.

“También figuraba en algunas nóminas de deudores que solicitaron financiamiento, Luis Hermosilla Osorio, pero en dicho caso desconozco cualquier antecedente, nunca participé en las operaciones que realizaron con él”.