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    El gran paso de Joaquín Larrivey: la crucial determinación que adoptó la figura de Deportes Concepción

    El exdelantero de Universidad de Chile ratifica el profundo lazo que ha generado con Chile, al que llegó en 2020, aunque salió para jugar en el extranjero.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Joaquín Larrivey, en Deportes Concepción. (Foto: Photosport).

    Joaquín Larrivey se ganó el aprecio del fútbol chileno. Llegó al país en 2020, para defender a Universidad de Chile y marcó 43 goles en 74 encuentros con la camiseta azul. Volvió en 2023 para militar en Magallanes y convirtió 33 goles más con la tradicional camiseta albiceleste. Su último paso, y el actual, es su permanencia en Deportes Concepción. El año pasado, anotó goles claves para que los lilas consiguieran el ascenso: sumó 26. En el actual, en Primera División agrega nueve conquistas en 23 duelos.

    El delantero devuelve esa consideración con un gesto especial. Los penquistas anunciaron que el centrodelantero adquirió la nacionalidad chilena, una gestión que refleja la identificación que ha alcanzado. En términos prácticos, además, la decisión se traduce en un beneficio para los penquistas: liberarán un cupo para un jugador extranjero.

    El gran paso de Joaquín Larrivey: la crucial determinación que adoptó la figura de Deportes Concepción

    Los morados celebraron el paso que da Larrivey, quien en el conjunto sureño es dirigido por su suegro, Gerardo Reinoso, quien ejerce como ayudante técnico de Fernando Díaz. “Nuestro capitán obtuvo oficialmente la nacionalidad chilena, un nuevo hito en su historia junto al país que lo ha visto construir gran parte de su carrera“, consignan a través de sus plataformas oficiales.

    En una muestra de su ‘chilenidad’, los lilas muestran a su figura ataviada por una bandera chilena. En la mano derecha lleva una empanada y en la izquierda, un vaso con mote con huesillos, bebida tradicional en el país.

    Refuerzos lilas

    Deportes Concepción afronta la segunda parte del año con el desafío de eludir el descenso. Con esa finalidad, de hecho, contrataron a Díaz para la banca. Los penquistas figuran en el 14º puesto de la tabla, con 14 unidades. Superan por una a Cobresal, el penúltimo, y por dos a Unión La Calera, que ocupa el sótano de la clasificación.

    El mercado ha resultado movido, precisamente, por ese afán. Los penquistas han incorporado a cinco jugadores: llegaron el lateral Cristián Riquelme, el volante Fernando Martínez, el extremo Joaquín Montecinos y los atacantes Diego Acosta y Fernando Romero.

    Más sobre:Deportes ConcepciónJoaquín LarriveyLarriveyConcepciónFútbolFútbol Nacional

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