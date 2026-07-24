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    Zelenski anuncia ataques contra una planta militar rusa en la región de Kirov a 1.200 kilómetros de la frontera

    La noche de ataques ucranianos, según el Ministerio de Defensa ruso, se ha saldado hasta ahora con 571 drones interceptados y destruidos.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anuciado que sus fuerzas militares han alcanzado con misiles crucero una planta militar de la compañía Avitek en la región rusa de Kirov, sin que de momento exista constancia de víctimas mortales ni Rusia haya confirmado el bombardeo, ocurrido tras una noche de multitudinarios ataques ucranianos contra más de una docena de territorios de la Federación Rusa.

    Zelenski, en redes sociales, ha explicado que un número no concretado de misiles crucero FP-5 Flamingo han impactado en la planta de Avitek que se encuentra a unos 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania. El presidente ha acompañado su mensaje con las imágenes de una enorme estructura en llamas y oculta por una gran columna de humo

    La empresa fabrica productos para fines militares, de doble uso y civiles, incluidos sistemas de defensa aérea; componentes de aeronaves; asientos eyectables para el rescate de pilotos; sistemas de elevación de aeronaves y cabrestantes; soportes de vigas; y otros equipos de aviación.

    Avitek, sujeta a sanciones de Estados Unidos, Ucrania y otros países, también participa en la producción conjunta de los sistemas de misiles tierra-aire Tor. Para el presidente ucraniano ha sido un objetivo legítimo: “Suministra componentes para los sistemas de aeronaves y misiles del ocupante, que se utilizan, en particular, en los ataques masivos contra nuestras ciudades y comunidades”, ha comentado.

    La noche de ataques ucranianos, según el Ministerio de Defensa ruso, se ha saldado hasta ahora con 571 drones interceptados y destruidos sobre regiones como Bélgorod, Briansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Moscú, Krasnodar o Crimea, así como las aguas del mar Negro. Es el segundo más extenso del año, después del ocurrido el 26 de junio, que involucró a 660 drones.

    Más sobre:RusiaUcraniaAtaqueVolodimir Zelenski

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