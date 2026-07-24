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    Detienen a dos personas por tráfico de armas en La Florida: tenían un subfusil en su poder

    Los detenidos corresponden a un hombre y una mujer de 24 y 18 años.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Detectives de la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la PDI detuvieron a dos sujetos que comercializaban diferentes tipos de armas en la comuna de La Florida.

    Según detalló el fiscal Alfredo Etcheverry de la Fiscalía Supraterritorial “la presente causa se enmarca dentro de procesos investigativos que estamos realizando como Fiscalía Supraterritorial respecto a diferentes traficantes de armas que se encuentran distribuyendo armas de importante calibre en las poblaciones. En ese contexto se determinó un traficante de armas que opera en la Comuna de la Florida, el cual se encontraba ofreciendo armamento específicamente subametralladoras, así como pistolas tipo Glock”.

    Los detenidos corresponden a un hombre y una mujer de 24 y 18 años.

    En el operativo se logró la incautación de un subfusil marca Armas Halcón de Buenos Aires, con un cargador y 17 cartuchos de 9mm, una pistola marca Glock con cargador y diferentes tipos de droga.

    Los sujetos fueron puestos a disposición del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual dispuso la prisión preventiva para ambos.

    Más sobre:PolicialArmasFiscalía

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