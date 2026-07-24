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    “Un tremendo profesional”: ministro Quiroz destaca labor de subsecretario de Hacienda removido por test de droga positivo

    El jefe de la billetera fiscal, eso sí, evitó profundizar en el caso de Juan Pablo Rodríguez, y se limitó a señalar que “hay un proceso normativo que se está siguiendo y tiene que concluir”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este viernes la salida del subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo a un test de drogas efectuado en junio.

    Si bien en un comienzo Presidencia informó, mediante un comunicado emitido durante este jueves en la noche, que el Presidente José Antonio Kast había aceptado la renuncia del personero, poco después, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que fue sacado de su cargo por el resultado del examen.

    Rodríguez, al respecto, emitió una declaración pública, donde aseguró que el resultado del test “no refleja” su realidad. “No consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error”, sostuvo, exponiendo que en abril se sometió al mismo test y su resultado salió negativo.

    El jefe de la billetera fiscal, al ser requerido por la prensa, evitó profundizar en la salida de su subalterno, al señalar que “la situación ya la explicó el ministro del Interior, así que no vale la pena extenderse”.

    A eso agregó que “hay un proceso normativo que se está siguiendo y tiene que concluir, pero hay un procedimiento que sigue el Ministerio del Interior y el gobierno respecto a estas materias, que el Ministro del Interior ya explicó”.

    Quiroz, eso sí, destacó el paso de Rodríguez por el gobierno, relevando que su colaboración fue fundamental para sacar adelante tareas del ministerio.

    “Quiero decir que ha sido un tremendo aporte del Ministerio, un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración. Desde luego, vamos a tener que seguir trabajando en el Ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestro plan de trabajo”, remarcó.

    Sobre la defensa que hizo el removido subsecretario, señaló: “Yo creo que en esa materia mejor siempre esperar a que el proceso termine. Él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso. Esperemos que eso termine mejor”.

    Más sobre:Jorge QuirozJuan Pablo RodríguezTest de drogasJosé Antonio KastSubsecretaría de HaciendaMinisterio de HaciendaMegarreforma

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