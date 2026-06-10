A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Portugal recibe a Nigeria en el marco de un partido amistoso internacional, que se desarrolla un día antes del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

Se trata de un importante desafío para Cristiano Ronaldo, en un duelo que podría ser uno sus últimos partidos de local, previo a su participación por sexta vez en la cita mundialera.

Cuándo juega Portugal vs. Nigeria

El partido de Portugal contra Nigeria es este miércoles 10 de junio, a las 15:45 horas de Chile.

La selección mundialista recibe a su visitante en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de la ciudad de Leiría.

Dónde ver a Portugal vs. Nigeria

El partido de Portugal contra Nigeria se transmite en el canal ESPN .

Además, el amistoso tiene cobertura online dentro de la plataforma Disney+, en el Plan Premium.