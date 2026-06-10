SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    El compromiso internacional es el último desafío de la selección de Cristiano Ronaldo previo al Mundial de Fútbol 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming. Foto referencial de archivo HHHHH/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Portugal recibe a Nigeria en el marco de un partido amistoso internacional, que se desarrolla un día antes del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

    Se trata de un importante desafío para Cristiano Ronaldo, en un duelo que podría ser uno sus últimos partidos de local, previo a su participación por sexta vez en la cita mundialera.

    Cuándo juega Portugal vs. Nigeria

    El partido de Portugal contra Nigeria es este miércoles 10 de junio, a las 15:45 horas de Chile.

    La selección mundialista recibe a su visitante en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de la ciudad de Leiría.

    Dónde ver a Portugal vs. Nigeria

    El partido de Portugal contra Nigeria se transmite en el canal ESPN.

    Además, el amistoso tiene cobertura online dentro de la plataforma Disney+, en el Plan Premium.

    Más sobre:FútbolAmistosoAmistoso internacionalPortugalNigeriaPortugal - NigeriaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Luperfina Rojas es reelegida como rectora de la Universidad de La Serena hasta 2030

    “Una actividad para el espíritu”: por primera vez PDI conmemora su 93° aniversario con una misa en la Catedral de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    2.
    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    3.
    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    4.
    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”
    Negocios

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”

    Inflación en EEUU llega al 4,2% en doce meses en línea con las expectativas del mercado

    Ministro Quiroz dice que megarreforma también es una batalla cultural: “Es parte de una serie de iniciativas de cambio”

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia
    El Deportivo

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia

    La dura acusación del árbitro africano deportado por Estados Unidos de cara al Mundial: “Tienen un problema con mi país”

    Benfica informa el millonario monto que Real Madrid pagará por el regreso de José Mourinho

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026
    Cultura y entretención

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

    Tata Barahona celebra los 15 años del disco Fotografías con una nueva versión y gira nacional

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez
    Mundo

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy