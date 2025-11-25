“Me parece feísimo”: los dardos de los jugadores del Athletic de Bilbao al Spotify Camp Nou en duelo ante el Barcelona

“Me parece feísimo”: la dura crítica de los jugadores del Athletic Club al Camp Nou. . Por @fcbarcelona

El Barcelona regresó al Camp Nou después de 909 días, en un estreno que terminó con un contundente 4-0 sobre el Athletic Club de Bilbao. Pero más allá del resultado, la reapertura del recinto dejó varias críticas. “Sí está igual, ¿no?”, lanzó uno de los jugadores vascos al ver el estado del estadio. Y Urko Izeta fue más directo: “Me parece feísimo”.

El recinto está todavía lejos de su versión final. El tercer anillo no está construido y en los dos ya habilitados aún hay sectores cerrados al público. En el debut solo ingresaron 45 mil espectadores, menos de la mitad de los 105 mil previstos cuando la obra esté terminada.

Problemas

Tras el partido, Nosaltres, la plataforma vinculada a Víctor Font, opositor a Joan Laporta, difundió un comunicado en el que valoran el retorno al estadio, pero también advierten falencias. “Aunque no está completamente terminado, ya se ve que será una instalación de primer nivel”, señaló Carles Ordiales, miembro del grupo.

“Los precios dificultan el acceso del socio local y eso provoca una presencia excesiva de turistas. Este perfil no aporta la intensidad ni el compromiso necesarios. Sin la base social habitual, el estadio pierde fuerza e identidad”, añadió.

La organización también cuestionó el ambiente durante el partido. “Ahora mismo el ambiente está disperso: los cánticos se inician en puntos diferentes y no tienen seguimiento. Sin coordinación, lo que se genera es un guirigay que impide que el Camp Nou sea la olla a presión que debe ser”, apuntan.