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    Un mes sin subsecretario: ministra Ximena Lincolao mantiene en vilo a Carolina Rossi en Ciencia

    Luego de la bullada salida de Rafael Araos, la jefa de la división de Tecnologías Emergentes asumió el cargo de forma interina. Mientras la titular de Ciencia ajusta los últimos detalles para definir a su "partner" en el ministerio, las últimas negociaciones están puestas sobre ratificar a Carolina Rossi o llenar el puesto con otra persona. La Moneda tiene mucho por decir.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Carolina Rossi, subsecretaria (s), y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    Este jueves 11 de junio se cumple un mes desde que Carolina Rossi asumió como subsecretaria subrogante de Ciencia tras la bullada salida del titular anterior, Rafael Araos. Durante estas cuatro semanas, la periodista, con trayectoria en impulsar startups tanto en Chile como en el extranjero, ha transitado por una situación poco habitual. A pesar de ejercer plenamente las funciones de la segunda autoridad de la cartera, no cuenta con la ratificación oficial que despeje cualquier duda sobre su continuidad.

    La situación ocurre en un momento especialmente relevante para el ministerio. Con la recién aprobada Ley de Transferencia Tecnológica y la discusión presupuestaria, incluyendo la auditoría a deudores de Becas Chile, el sector científico observa con atención las señales respecto de la conducción de una cartera que, desde su creación ha enfrentado sucesivos cambios de autoridades.

    Rossi llegó a la subsecretaría el 11 de mayo y desde entonces ha asumido una agenda intensa. En pocas semanas ha participado en actividades vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial, la innovación pública, la articulación entre ciencia y sector productivo, además de encuentros con universidades, centros de investigación y representantes del ecosistema tecnológico.

    Su llegada formal al Ministerio de Ciencia fue en abril, cuando fue anunciada como jefa de la División de Tecnologías Emergentes por la ministra Ximena Lincolao. Antes de eso, la misma jefa de la cartera de Ciencia acudía a reuniones junto con Rossi y la presentaba como “su mano derecha” mientras no se oficializaba su entrada oficial. La relación entre Rossi y Lincolao data desde hace prácticamente una década, cuando se conocieron en Estados Unidos en el marco de iniciativas de innovación y conexión internacional para dichos fines.

    Ratificar o reemplazar

    Diversos testimonios destacan que el proceso de subrogancia se ha desarrollado sin mayores sobresaltos en la interna. Rossi ya conocía el funcionamiento de la institución y contaba con experiencia en gestión científica e innovación, factores que facilitaron una rápida adaptación a las nuevas responsabilidades.

    Sin embargo, mientras la agenda institucional ha continuado avanzando, la condición de interina sigue siendo un tema presente en conversaciones del sector. La falta de una definición sobre la situación de Rossi comienza a llamar la atención. Más aún considerando que, en la práctica, ya está ejerciendo la totalidad de las funciones asociadas al cargo.

    Y además, fuentes del ministerio aseguran que Lincolao ha estado evaluando a distintos candidatos para el rol de subsecretario, incluida Carolina Rossi. La decisión final se debería dar a conocer en los próximos días, cuando se cierren las negociaciones internas entre la voluntad de la ministra y de La Moneda.

    El Presidente José Antonio Kast junto a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Cabe recordar que después de la salida de Araos, en abril pasado, en Palacio imperaba la idea de posicionar a alguien en la subsecretaría que genere una estructura estratégica y una fidelidad política hacia los objetivos del manejo de gabinete, y no necesariamente a los criterios de la ministra Lincolao. Aunque, por otro lado, la titular de la cartera ha asegurado anteriormente que cuenta con la plena confianza del Presidente Kast para definir los nombres que se integrarán a Ciencia en sus distintas divisiones.

    No obstante, la valoración positiva en la gestión de Rossi al cargo subrogante no elimina las interrogantes sobre el futuro del puesto. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha entregado señales públicas respecto de una eventual ratificación ni ha informado si la subrogancia será mantenida durante un período más prolongado.

    De todas formas, en el ecosistema científico ya comienza a generar inquietud esta situación, y lo que resulta ser una decisión administrativa toma una relevancia política que luego de un mes no se haya decidido quién estará oficialmente en el cargo de la subsecretaría de Ciencia.

    Carolina Rossi

    Titulada de la Universidad Finis Terrae, Rossi ha desarrollado una carrera vinculada al ecosistema de innovación, emprendimiento, tecnología y políticas públicas. Su trayectoria combina experiencia en el sector público, organismos multilaterales, startups y academia. Entre 2011 y 2014 integró el equipo fundador de Start-Up Chile, donde participó en la consolidación internacional del programa.

    Carolina Rossi, subsecretaria (s) de Ciencia.

    Posteriormente se desempeñó como asesora del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile en materias de ciudades inteligentes y regulación, además de ejercer consultorías para el Banco Mundial y el BID Lab. También fundó la startup Yebame, InnovaRock, y lideró iniciativas de innovación en América Latina vinculadas a emprendimiento, transformación digital y desarrollo de ecosistemas tecnológicos.

    Durante la última década ha fortalecido un perfil internacional, ocupando cargos de liderazgo en la Europe Startup Nations Alliance, donde fue responsable de redes e iniciativas estratégicas, además de integrar directorios y consejos asesores de organizaciones ligadas a innovación y tecnología como World Summit Awards y SXSW. Paralelamente ha desarrollado actividades académicas como mentora en la IE Business School y en la Universidad de Chile.

    Más sobre:CienciaSubsecretaría de CienciaCarolina RossiXimena LincolaoRafael AraosLey de Transferencia Tecnológica

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