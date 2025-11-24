Unión Española está severamente complicada. La escuadra de Independencia cayó ante Deportes Limache y profundizó sus problemas en la tabla de posiciones. Concretamente, está en el penúltimo puesto, con 21 puntos, tres menos que el equipo tomatero. Junto con Deportes Iquique, ocupan los puestos de descenso.

Los hispanos han perdido la categoría solo en una oportunidad: en 1997. Por esa razón, la molestia es evidente. Tanto que alimenta informaciones respecto de cambios profundos en el club. Puntualmente, en su propiedad, hoy en manos de Jorge Segovia.

La postura de Jorge Segovia respecto de la venta de Unión Española

Los hinchas concentran su molestia en el empresario español, contra quien se descargan en las redes sociales recriminándole el actual momento deportivo. Además, le enrostran que aún no se hayan realizado las profundas mejoras al estadio Santa Laura que había comprometido. Estas últimas, estuvieron a cargo de Cristian Rodríguez, quien fue despedido del club tras sus incumplimientos.

Sin embargo, el dueño del club hispano es categórico en su postura respecto de su futuro en la institución. “Absolutamente falso”, sostiene a El Deportivo. Al mismo tiempo, asegura que tomará acciones legales contra los responsables de difundir la información.

Jorge Segovia. (Foto: Photosport) MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

La mención no es casual. El año pasado, el empresario le ganó un millonario juicio a la compañía que produjo la serie El Presidente, en la que se le menciona directamente, como parte de la trama que significó el ascenso de Sergio Jadue, quien más tarde se ve involucrado en el escándalo de corrupción que afectó a la FIFA y a varias personalidades del fútbol mundial.

“La serie me hacía participe de situaciones y hechos que eran radicalmente falsos. Me pareció una difamación gratuita por parte de ellos, y que debían tener una respuesta clara y contundente en los tribunales de justicia”, planteaba en ese marco.