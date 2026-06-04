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    Minsal advierte aumento de atenciones respiratorias en adultos mayores: es el grupo con menor cobertura de vacunación

    En su reporte semanal, desde el Ministerio de Salud también indicaron que se ha registrado un aumento anticipado de la circulación de la influenza B, virus que podría provocar cuadros más graves en niños.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Alejandra De Lucca V. Alejandra De Lucca V.

    El Ministerio de Salud (Minsal) entregó esta jornada el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, detallando que en la Semana Epidemiológica 21 (entre los días 24 al 30 de mayo), se registró un aumento anticipado de la circulación de la Influenza B, así como también un incremento de las atenciones respiratorias de los adultos mayores.

    Así lo informó el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, quien detalló que la positividad de las muestras alcanzó un 45,4%, similar a la registrada en la semana previa (45,2%).

    El 35,8% de los virus detectados, correspondieron a Rinovirus, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (40,8%) y afectando principalmente a las personas de 1 a 4 años.

    El virus de la Influenza A en tanto, es el segundo virus más detectado con 26,8% de casos detectados, similar a lo registrado la semana anterior (27,6%) y afectando principalmente a las personas de 5 a 14 años.

    La Influenza B por otra parte, es el tercer agente en preponderancia con el 10,2% de los casos detectados, superior a lo registrado la semana anterior (7,2%). Esta alza, detalló Vilches, es una “situación inusitada”, ya que normalmente este virus registra alzas durante el segundo semestre.

    Ante esto, detalló que están "atentos y observando qué es lo que ocurre con este agente para esta época del año".

    La influenza B, detalló, desde un punto de vista clínico “presenta síntomas similares que la Influenza A, pero cuando uno ve algunos estudios da cuenta de que tiende a presentarenfermedad más grave en niños”

    Lo importante es que todos los años la vacuna de la influenza protege contra dos tipos de influenza, la H3N2, la H1N1 y contra el virus de la influenza B, que también tiene dos subtipos de los que están incluidos dentro de la vacuna para generar inmunidad”, afirmó.

    Vacunación alcanza el 70% de cobertura en grupos de riesgo

    Respecto a la campaña de vacunación e inmunización, Vilches destacó que se superó el 70% del avance en la cobertura de la Campaña de Influenza.

    Llevamos un 72,1%, esto quiere decir más de 7 millones 400 mil dosis administradas”, detalló.

    En esto, el jefe de Epidemiología hizo hincapié en la importancia de la inmunización para aquellos grupos que aún se encuentran rezagados para lograr alcanzar el objetivo de 85% de cobertura.

    Los grupos objetivos que se encuentran más rezagados, indicó, son las mujeres embarazadas (61,2%), los niños de 6 meses y hasta 5 años (58,2%) y a las personas mayores de 60 años (57,9%).

    Respecto a la vacunación por Covid-19, ya se han administrado 503.000 dosis de esta vacuna.

    Foto referencial (Archivo /Aton) JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En esto, Vilches también hizo un llamado a vacunarse “lo más pronto posible” para estar preparado cuando exista mayor presencial estacional de este virus. Asimismo, recordó que puede ser administado a las personas en manera conjunta con la vacuna contra la influenza.

    Sobre la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en tanto, lleva un 96% de avance en la cobertura, es decir, más de 96.000 dosis administradas

    “Recordar que hay más de 1.700 puntos de vacunación habilitados en todo el territorio nacional”, señaló. Para revisar el punto más cercano, se puede consultar en el sitio web www.mevacuno.gob.cl.

    Aumento de atenciones respiratorias en adultos mayores

    Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno en tanto, destacó que en cuanto al total de atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas -que son las infecciones que afectan principalmente bronquios, pulmones y enfermedades más graves- esta semana registraron un aumento del 3,8% a nivel nacional.

    “Y ahí quisiera detenerme particularmente en que los grupos que registraron un mayor aumento, que fueron por una parte las personas menores de un año, que aumentaron en casi un 7%, pero específicamente el grupo de 65 años y más, que aumentó en un 9,2% respecto a la semana anterior".

    Este grupo etario es el que tiene la tasa o la cobertura de vacunación más baja para este reporte, por lo que la autoridad reiteró el llamado a que acudan a vacunarse.

    Respecto de las hospitalizaciones por causa respiratoria, esta semana se registró un aumento del 0,7%. “Y ahí nuevamente destacar que fue el grupo de 15 a 64 años el que registró el mayor aumento, que fue del 3,2%. Justamente en ese grupo, entre los 15 y los 64 años, también se cuenta contenido el subgrupo de vacunación de los 60 a los 64, así es que nuevamente hacer hincapié también en el llamado a vacunarse cuanto antes contra el virus de la influenza”.

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