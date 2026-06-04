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    Ventas del CyberDay 2026 superan a las de la edición pasada, pero cifra se ubica debajo de las proyecciones

    La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) proyectó antes del evento ventas por US$540 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Este miércoles finalizó oficialmente el CyberDay 2025 y el balance final fue de ventas por US$ 531 millones. La cifra supera en 1,4% los US$522 millones que se reportaron en la edición del año pasado. Además, el evento anotó dos ediciones con alza y el mayor nivel desde el 2023 (US$540 millones).

    Sin embargo, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) proyectó ventas por en torno a los US$540 millones antes del arranque del evento.

    En tanto, la cantidad de transacciones alcanzó los 5,1 millones, un descenso del 4% en relación con la edición del 2025.

    Ante este contexto, el CyberDay aumentó su venta de monto promedio por compra de US$101 a US$104 ($93 mil aproximadamente) y se elevó por segunda edición del evento consecutivo.

    Cifras por día

    En el primer día se registró un récord de ventas respecto a un arranque del CyberDay con US$ 204 millones y, en línea con los eventos pasados, fue la jornada de mayores ventas.

    Luego, el martes se registraron ventas por US$150 millones, la misma cifra que el segundo día de la edición del 2025.

    En tanto, a juicio de la CCS, “el día miércoles continuó ganando importancia”, alcanzando los US$ 176 millones. La cifra es un aumento respecto a los US$173 millones en ventas alcanzadas en 2025.

    “Esto refleja una mayor madurez, en que los consumidores tienden a evaluar las oportunidades hasta tomar decisiones de compra bien informadas. El momento más intenso del evento se vivió, de hecho, en su última hora, entre las 23:00 y 24:00 del miércoles, con cerca de 190 mil transacciones por US$ 19 millones, que representaron un 4% del total de todo el evento”, dijo el gremio del comercio que organizó el evento.

    Comportamiento

    Sobre qué compraron las personas que participaron del CyberDay, la CCS destacó que la mayor participación sobre las ventas totales correspondió al formato de grandes tiendas, seguido por líneas aéreas, operadores turísticos y supermercados.

    El crecimiento más alto, en tanto, se observó en supermercados, con cifras que superaron en más de un 20% a las del año pasado, seguido por alimentación y fast food (14%) y multitiendas (11%).

    En tanto, de acuerdo con información aún preliminar de la CCS, a nivel de regiones destacó la Metropolitana, con el 51% de las compras online del evento, seguida por Valparaíso (9%), Biobío (8%), Maule (5%) y Los Lagos, La Araucanía y Coquimbo (todos en torno al 4%).

    En promedio, una de cada cuatro personas realizó compras en alguno de los sitios participantes del evento oficial, destacó la CCS.

    Descuentos y efectos en el IPC

    Según datos de la CCS, en el caso de los bienes, las ofertas alcanzaron un promedio del 19% de rebaja, de acuerdo con la auditoría de RetailCompass.

    En tanto, de acuerdo con las estimaciones de la CCS, las reducciones de precios observadas durante estos días tendrán un impacto a la baja de entre 0,4% y 0,5% en el IPC de junio, “lo que permitiría neutralizar alzas en otras categorías y llevar la inflación del mes a las cercanías del 0%”, aseguró el gremio.

    Las categorías con las mayores reducciones de precios corresponden a libros, música y películas (27%), moda (22%) y deportes, aire libre e infantil (21% cada una), aseguró la CCS.

    Balance del organizador

    La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, destacó el trabajo realizado a través del mecanismo Resolución en Línea (REL) para dar una respuesta a los consumidores, asegurando que en los casos ya resueltos el 83% se cerró en menos de un día y con acuerdo entre las partes.

    “A pesar del incremento en la demanda, el tiempo medio de resolución se mantuvo en 29 horas. Para el sector, este resultado es un reflejo del compromiso por encontrar soluciones rápidas y colaborativas, poniendo siempre la confianza del cliente en el centro de nuestra gestión”, mencionó.

    Por su parte, el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón, dijo que el CyberDay “continúa representando una oportunidad relevante para posicionar marcas, generar nuevos vínculos comerciales y acercar la oferta de las empresas a consumidores de todo el país”, recalcó.

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