Las primeras ventas del CyberDay 2026 registran un leve crecimiento versus 2025, pero la cifra anota récord

En línea con lo registrado el primer día de la jornada anterior, pero lo suficiente para alcanzar un nuevo hito, fue lo que arrojó el balance preliminar del Cyberday 2026. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que, al cierre de la primera jornada del CyberDay 2026, las ventas acumuladas del evento alcanzaron los US$ 204 millones.

La cifra representa un leve crecimiento, en torno al 2%, en relación al primer día del evento del año anterior. Sin embargo, los US$204 millones son suficientes para reemplazar al récord anterior de US$202 millones registrados en 2024.

Además, considerando solo el cierre de la primera jornada, las ventas se volvieron a recuperar. Entre las ediciones de 2024 y 2025, las ventas de la primera jornada pasaron de US$202 millones a US$200 millones.

Por otro lado, la CCS informó que el total de visitas recibidas, en los 580 sitios participantes del evento oficial de este año, se estima en más de 120 millones, las que se han traducido en 1,8 millones de transacciones, un 4% menos que en 2025. “Consecuentemente, el ticket promedio muestra un aumento desde 98 mil en 2025 a cerca de $ 100 mil este año”, dijo en un comunicado.

Sobre el comportamiento de compra, la CCS comentó que la hora más intensa en transacciones de la primera jornada corresponde a las 22:00 horas del día lunes, en que se superaron las 130 mil operaciones.

Mientras que, de cara a este martes, la CCS dijo que espera aumento considerable de intensidad durante toda la tarde, con máximos esperados entre las 22 y 23 horas.

Otro de los comportamientos que destacó la CCS fue que, hasta ahora, los mayores crecimientos en ventas se observan en el sector de supermercados, con un 18%; grandes tiendas, con un 15%, y alimentación y fast food (9%).

En precios, la auditoría realizada por el especialista RetailCompass arrojó una disminución promedio del 19% en el caso de los bienes, según explicó el gremio. “Similar a los hallazgos de versiones anteriores, llevándolos por lejos a sus niveles más bajos de los últimos 3 meses, período para el cual son analizados”, dijo.

La CCS también reportó que las mayores bajas en bienes se han reportado en las categorías de libros, música y películas (27%), moda (22%), deportes y aire libre e infantil (ambos con un 21%), y supermercados, farmacias y belleza, con un 20%.

Mientras que, respecto al balance de la jornada de este martes, la CCS informó que durante la madrugada, se agregaron 170 mil transacciones por unos US$ 17 millones adicionales.

En tanto, el balance final se entregará posterior al cierre oficial del evento, que se extiende oficialmente hasta las 23:59 horas de este miércoles.

Antes del inicio del evento, la CCS anunció expectativas de ventas por US$540 millones.