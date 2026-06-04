Una nueva era en Anfield: Liverpool anuncia a discípulo de Marcelo Bielsa como su nuevo técnico

Liverpool comienza una nueva era tras la salida de Arne Slot. Los reds anunciaron este jueves al español Andoni Iraola como nuevo entrenador del cuadro de Anfield, con la misión de retomar el protagonismo local e internacional después de una temporada bastante gris.

El DT de 43 años llega después de tres brillantes campañas en la Premier League con el Bournemouth, culminando su paso con una inédita clasificación a la Europa League tras alcanzar el sexto puesto de la tabla, con una racha invicta de 18 partidos.

“Estoy muy entusiasmado, porque obviamente conoces al Liverpool, sabes que es un club grande, un club enorme, uno de los más grandes del mundo. Pero al sentirme dentro y entender un poco más a este club, siempre pensé que era un club especial”, declaró a los canales oficiales del club.

“Obviamente, el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a jugadores de primer nivel, la oportunidad de luchar por los títulos. Creo que no puede ser más atractivo que esto. Es difícil encontrarlo. Así que estoy muy emocionado de empezar”, remarcó el vasco.

“Creo que no necesitas muchas cosas para sentirte atraído por el Liverpool. Liverpool es Liverpool. Pero obviamente el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a jugadores de primer nivel, la oportunidad de luchar por los títulos. Creo que no puede ser más atractivo que esto. Es difícil encontrarlo. Es que tengo muchas ganas de empezar, sí”, reconoció.

Alumno del Loco

Iraola disputó más de 500 partidos como jugador del Athletic de Bilbao en las 12 temporadas en la que estuvo como lateral derecho. Ahí fue dirigido por Marcelo Bielsa. “Tuvimos dos años muy intensos con muchos partidos, sobre todo el primero a nivel deportivo con resultados muy buenos. Partidos y noches que no se olvidarán. A pesar del segundo año que no salieron las cosas fue una etapa bonita porque cuando te retiras te acuerdas de algunos partidos y muchos de esos fueron con él”, recordó sobre el paso del rosarino.

“Me siento muy afortunado de haberlo tenido dos años, estoy súper agradecido. Me enseñó a ver el fútbol desde otra perspectiva”, dijo en otra ocasión. Y agregó: “Lo que podía asumir es que te ganara un equipo que había demostrado ser mejor que tú. Se basaba mucho en duelos individuales y aceptaba que, si jugábamos contra un equipo mejor y nos gana esos duelos individuales, podíamos perder. Lo que no aceptaba era lo contrario, el perder contra equipos que él no consideraba que eran mejores que nosotros”.

Los primeros pasos de Iraola como entrenador se produjeron en 2018, cuando tomó el control del AEK Larnaca y lo ayudó a ganar la Supercopa de Chipre. También condujo al Mirandés de la Segunda División y al Rayo Vallecano, con el que ascendió en 2020.