Quedan en prisión preventiva los detenidos por secuestro en Chimbarongo

El Juzgado de Garantía de San Fernando fijó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres sujetos detenidos por un caso de secuestro que se registró este miércoles en Chimbarongo.

Javiera Oro, fiscal de Análisis Criminal O’Higgins, explicó que el Ministerio Público y su Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) encabezaron las diligencias investigativas durante la madrugada junto a Carabineros.

Una denuncia anónima alertó de lo ocurrido a la policía uniformada.

La información indicaba que había una persona a la que habrían agredido y la habrían subido sin su voluntad a un vehículo.

“Hasta ese momento de la denuncia no teníamos la identidad de la persona ni tampoco sabíamos de su paradero. Nos constituimos con el equipo ECOH y la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal junto al personal del OS9 y Carabineros de Chimbarongo, realizamos y coordinamos distintas diligencias, logramos encontrar a la víctima, en mal estado con diversas lesiones de gravedad y logramos también la detención de las tres personas que habrían participado en el hecho”, detalló la fiscal.

Las diligencias permitieron dar con un video en el que se veía que a la persona que estaba siendo secuestrada por tres sujetos en un vehículo.

“Hoy se celebró la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de San Fernando y formalizamos investigación en contra de los tres imputados por su participación en un delito de secuestro agravado”, detalló la fiscal Javiera Oro.

La persecutora indicó que el tribunal dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada y decretó un plazo de investigación de 100 días.