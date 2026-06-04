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    SMU compra edificio a AFP Provida para concentrar sus oficinas corporativas

    La cadena supermercadista informó que prevé el traslado desde sus actuales oficinas durante el primer semestre de 2027. El monto de la operación alcanzaría las UF 760 mil (unos US$33 millones).

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    SMU compra edificio a AFP Provida para concentrar sus oficinas corporativas Andres Perez

    La compañía supermercadista SMU –matriz de Unimarc, Alvi y Super10- informó que suscribió un contrato de promesa de compraventa con AFP Provida, cuyo controlador es la empresa norteamericana MetLife, para adquirir el que fue hasta hace algún tiempo el edificio corporativo de esa administradora de fondos de pensiones, ubicado en la tradicional esquina de las calles Nueva Providencia y Pedro de Valdivia.

    La cadena supermercadista comunicó que prevé el traslado desde sus actuales oficinas durante el primer semestre de 2027. El edificio que adquirió SMU cuenta con 18 pisos y tiene una superficie de 17.013 metros cuadrados construidos. El monto de la operación alcanzaría las UF 760 mil (unos US$33 millones).

    Andres Perez

    “Tras la suscripción del contrato de promesa, se gestionará el financiamiento de la transacción a través de un crédito hipotecario de largo plazo, que generará un ahorro significativo de recursos para la compañía, que actualmente arrienda diversas oficinas para su administración, a un costo mayor que el dividendo de la futura operación hipotecaria. SMU ya ha recibido y está evaluando ofertas para el financiamiento de la compra”, explicó la empresa ligada a la familia Saieh, dueña también de Copesa, empresa que edita La Tercera.

    El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, precisó que “hemos tomado esta decisión estratégica considerando que este inmueble era una oportunidad y teniendo en cuenta varios objetivos: concentrar en un solo edificio la gestión de nuestra casa matriz; contar con una red más amplia de transporte público y múltiples vías de acceso para colaboradores y proveedores; introducir eficiencias en los costos de administración, fijando un gasto de oficina de largo plazo muy conveniente y, no menos importante, contribuir a fortalecer y revitalizar un sector tradicional de la comuna de Providencia, que tiene una de las mejores conectividades de la Región Metropolitana”.

    Para lograr un acuerdo entre las partes, intervinieron en esta operación la empresa inmobiliaria Newmark, liderada por Christian Goldberg, y el estudio de abogados Cariola Díez Pérez-Cotapos.

    AFP Provida trasladó su cuartel general ya desde hace algún tiempo a la torre Apoquindo del Mercado Urbano Tobalaba (MUT). En 2023 se conoció que Metlife ocuparía una superficie de 6 mil m2 en el MUT, reuniendo las oficinas que ocupaba antiguamente en el centro de Santiago, donde estaba su edificio corporativo, y en Providencia, donde se ubicaba la casa matriz de Provida, que ahora pasará a manos de SMU.

    Más sobre:EmpresasSMUSupermercadosAFP ProvidaProvidaAFP

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