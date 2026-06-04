CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast asiste a encuentro con alcaldes e intenta contener críticas de municipios por contribuciones

    “Sí, hay algunas comunas que se ven más afectadas, pero no es la gran mayoría”, aseguró el Presidente en torno a la iniciativa que ha recibido reparos de varios jefes comunales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Hasta el teatro Centenario de La Serena llegó este jueves el Presidente José Antonio Kast para participar del encuentro nacional de alcaldes, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

    En la instancia, que desde el miércoles ha reunido a más de 200 jefes comunales de todo el país, el Presidente buscó contener las críticas de los municipios por contribuciones, financiamiento local y cambios urbanísticos impulsados por el Ejecutivo.

    La participación del Mandatario comenzó con un momento tenso. Y es que durante los primeros minutos de su intervención, se escucharon gritos de los presentes, y el Presidente pidió respeto.

    “El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos (...) yo les pido respeto. Yo sé que puede ser conflictivo para todos si pensamos distinto, si no hay que engañarse pensamos distintos políticamente, pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar y a mi me invitaron para poder hacer una exposición y si alguien no quisiera estar presente nadie lo obliga a estar presente señor alcalde. Esto es libre”, comenzó señalando el Mandatario.

    Superado ese momento, minutos más tarde el Presidente continuó su discurso diciendo que “está claro que no vamos a pensar iguales en todo y en lo que no pensemos iguales en muchas ocasiones va a tener que decidir el Parlamento, si esa es la democracia y ahí se verá si están los votos o no y si se aprueba un proyecto o no, pero ahí se resuelven las cosas, esto no se resuelve por fuerza, no se resuelve por manifestaciones por eso el llamado siempre a que las manifestaciones sean en orden”.

    En esa línea, aludiendo a las protestas realizadas ayer en Santiago, sostuvo: “Lo que vimos ayer fue dramático, eso ojalá que no ocurra en ninguna de sus ciudades. Yo pediría que en la próxima reunión de alcaldes se rechace expresamente la violencia y diga que van a ser responsables a las personas que destruyan”.

    Dicho eso, aseguró: “No tenemos intención de dividir el municipalismo”, invitando a los jefes municipales a dialogar con el gobierno.

    Fondo común municipal

    A reglón seguido, el Presidente abordó uno de los temas más esperados: las posturas divididas ante la reforma que contempla eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda.

    Frente a ello, Kast afirmó: “Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar, ni afectar el fondo común municipal y eso hemos tratado de explicarlo en distintas maneras, para evitar cualquier duda”.

    A eso, agregó: “Hay 42 municipios que se ven afectados más del 1%de su presupuesto, pero hemos ido haciendo una categorización de los distintos municipios e invito a cada alcalde después a sentarse también con los expertos en Hacienda y con quien ustedes estimen conveniente para ir viendo cómo a cada comuna le va afectando el tema de los ingresos que podrían perder por el pago de contribuciones”.

    “Sí, hay algunas comunas que se ven más afectadas, pero no es la gran mayoría”, añadió.

    Más sobre:José Antonio KastMunicipiosAlcaldesContribuciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quedan en prisión preventiva los detenidos por secuestro en Chimbarongo

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Hacienda estudia enviar un proyecto para agilizar el levantamiento del secreto bancario vía judicial

    Minsal advierte aumento de atenciones respiratorias en adultos mayores: es el grupo con menor cobertura de vacunación

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio

    Fech acusa al gobierno de “criminalizar, reprimir y asustar” a los estudiantes tras disturbios en la marcha

    Lo más leído

    1.
    Tensión en el Ministerio de la Mujer: senadora Núñez pide a Kast intervenir ante quiebre entre ministra y subsecretaria

    Tensión en el Ministerio de la Mujer: senadora Núñez pide a Kast intervenir ante quiebre entre ministra y subsecretaria

    2.
    Infartante definición del secreto bancario: cuatro senadores, que no votaron, dirimirán el doble empate en el Senado

    Infartante definición del secreto bancario: cuatro senadores, que no votaron, dirimirán el doble empate en el Senado

    3.
    Grau toma el teléfono rojo para evitar apoyos a su AC e inicia contactos con el oficialismo

    Grau toma el teléfono rojo para evitar apoyos a su AC e inicia contactos con el oficialismo

    4.
    Diputados opositores y del PDG ingresan requerimiento al TC contra ley de Escuelas Protegidas

    Diputados opositores y del PDG ingresan requerimiento al TC contra ley de Escuelas Protegidas

    5.
    Exsubsecretaria Quintana se reúne con Kast y apunta sus dardos a Alvarado: “El plan (de seguridad) se le entregó a Interior y ahí quedó”

    Exsubsecretaria Quintana se reúne con Kast y apunta sus dardos a Alvarado: “El plan (de seguridad) se le entregó a Interior y ahí quedó”

    6.
    El gesto de Kast con los alcaldes: Mandatario asiste al encuentro de la AChM en La Serena

    El gesto de Kast con los alcaldes: Mandatario asiste al encuentro de la AChM en La Serena

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast asiste a encuentro con alcaldes e intenta contener críticas de municipios por contribuciones
    Chile

    Kast asiste a encuentro con alcaldes e intenta contener críticas de municipios por contribuciones

    Quedan en prisión preventiva los detenidos por secuestro en Chimbarongo

    Minsal advierte aumento de atenciones respiratorias en adultos mayores: es el grupo con menor cobertura de vacunación

    Hacienda estudia enviar un proyecto para agilizar el levantamiento del secreto bancario vía judicial
    Negocios

    Hacienda estudia enviar un proyecto para agilizar el levantamiento del secreto bancario vía judicial

    SMU compra edificio a AFP Provida para concentrar sus oficinas corporativas

    Ventas del CyberDay 2026 superan a las de la edición pasada, pero cifra se ubica debajo de las proyecciones

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Los favoritos se llenan de dudas: Francia y España lo pasan mal a solo días del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    Los favoritos se llenan de dudas: Francia y España lo pasan mal a solo días del inicio del Mundial 2026

    Francia, Bélgica y España: las opciones para que se realice el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    Una nueva era en Anfield: Liverpool anuncia a discípulo de Marcelo Bielsa como su nuevo técnico

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Con revisión de sus clásicos y una canción elegida por el público: cómo llega Pulp a su reencuentro con Chile
    Cultura y entretención

    Con revisión de sus clásicos y una canción elegida por el público: cómo llega Pulp a su reencuentro con Chile

    Solar abrirá el show de Pulp en Chile

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    De Antonio Rüdiger a Alphonso Davies: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026
    Mundo

    De Antonio Rüdiger a Alphonso Davies: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026

    Estados Unidos ha impedido el paso a 127 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul

    186 años de bodas chilenas en fotografías
    Paula

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco