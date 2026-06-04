Kast asiste a encuentro con alcaldes e intenta contener críticas de municipios por contribuciones

Hasta el teatro Centenario de La Serena llegó este jueves el Presidente José Antonio Kast para participar del encuentro nacional de alcaldes, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

En la instancia, que desde el miércoles ha reunido a más de 200 jefes comunales de todo el país, el Presidente buscó contener las críticas de los municipios por contribuciones , financiamiento local y cambios urbanísticos impulsados por el Ejecutivo.

La participación del Mandatario comenzó con un momento tenso. Y es que durante los primeros minutos de su intervención, se escucharon gritos de los presentes, y el Presidente pidió respeto.

“El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos (...) yo les pido respeto. Yo sé que puede ser conflictivo para todos si pensamos distinto, si no hay que engañarse pensamos distintos políticamente, pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar y a mi me invitaron para poder hacer una exposición y si alguien no quisiera estar presente nadie lo obliga a estar presente señor alcalde. Esto es libre”, comenzó señalando el Mandatario.

Superado ese momento, minutos más tarde el Presidente continuó su discurso diciendo que “está claro que no vamos a pensar iguales en todo y en lo que no pensemos iguales en muchas ocasiones va a tener que decidir el Parlamento, si esa es la democracia y ahí se verá si están los votos o no y si se aprueba un proyecto o no, pero ahí se resuelven las cosas, esto no se resuelve por fuerza, no se resuelve por manifestaciones por eso el llamado siempre a que las manifestaciones sean en orden”.

En esa línea, aludiendo a las protestas realizadas ayer en Santiago, sostuvo: “Lo que vimos ayer fue dramático, eso ojalá que no ocurra en ninguna de sus ciudades. Yo pediría que en la próxima reunión de alcaldes se rechace expresamente la violencia y diga que van a ser responsables a las personas que destruyan”.

Dicho eso, aseguró: “No tenemos intención de dividir el municipalismo”, invitando a los jefes municipales a dialogar con el gobierno.

Fondo común municipal

A reglón seguido, el Presidente abordó uno de los temas más esperados: las posturas divididas ante la reforma que contempla eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda.

Frente a ello, Kast afirmó: “Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar, ni afectar el fondo común municipal y eso hemos tratado de explicarlo en distintas maneras, para evitar cualquier duda”.

A eso, agregó: “Hay 42 municipios que se ven afectados más del 1%de su presupuesto, pero hemos ido haciendo una categorización de los distintos municipios e invito a cada alcalde después a sentarse también con los expertos en Hacienda y con quien ustedes estimen conveniente para ir viendo cómo a cada comuna le va afectando el tema de los ingresos que podrían perder por el pago de contribuciones”.

“Sí, hay algunas comunas que se ven más afectadas, pero no es la gran mayoría”, añadió.