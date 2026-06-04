El gesto de Kast con los alcaldes: Mandatario asiste al encuentro de la AChM en La Serena

A las 15.00 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast llegará hasta la Región de Coquimbo para realizar una visita relámpago a La Serena. Su destino será el Teatro Centenario, donde se desarrolla el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), instancia que desde el miércoles reúne a más de 200 jefes comunales de todo el país.

La presencia del Mandatario fue comunicada a los alcaldes durante la tarde del miércoles y fue recibida como un gesto político relevante por parte de los municipios. Ello, especialmente porque la cita ha estado marcada por una serie de cuestionamientos al Ejecutivo en materias que afectan directamente a las administraciones locales.

De hecho, la primera jornada del encuentro concluyó con una declaración pública aprobada de manera unánime por los alcaldes, quienes reafirmaron la unidad del municipalismo por sobre las diferencias partidarias y territoriales y fijaron posiciones comunes frente a varias de las iniciativas impulsadas por el gobierno.

Uno de los principales puntos de preocupación dice relación con la reforma que contempla eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda. Si bien los alcaldes manifestaron su respaldo a ampliar los beneficios para los adultos mayores, advirtieron que la medida no debiera ser universal y plantearon la necesidad de establecer límites que permitan resguardar los recursos fiscales y municipales.

En esa línea, la AChM insistió en la necesidad de fortalecer el Fondo Común Municipal y rechazó cualquier disminución de ingresos para los municipios . Según señalaron, las administraciones locales enfrentan crecientes responsabilidades en áreas como salud primaria, seguridad ciudadana, aseo y ayudas sociales, por lo que consideran indispensable asegurar fuentes estables de financiamiento.

La declaración también incluyó reparos a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas, los alcaldes expresaron su rechazo a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), así como preocupación por los recortes en salud y por la situación que enfrentan comunas vulnerables, rurales y alejadas de los grandes centros urbanos.

Precisamente uno de los esfuerzos desplegados por el gobierno para contener esos cuestionamientos comenzó al mediodía de este jueves. A las 12.00 horas expuso ante los alcaldes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien ha debido enfrentar la inquietud de diversos municipios respecto de los cambios propuestos a la OGUC.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La iniciativa del Ejecutivo busca modificar los criterios de densificación urbana y ha generado alertas entre alcaldes de distintas sensibilidades políticas. Autoridades comunales de Ñuñoa, San Miguel y Estación Central han advertido que los cambios podrían incentivar fenómenos similares a los denominados “guetos verticales”, ampliamente cuestionados durante los últimos años.

Tras su exposición, Poduje tenía contempladas reuniones con alcaldes para abordar esas inquietudes. Entre ellas, una cita bilateral con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, una de las autoridades que ha levantado observaciones respecto de la propuesta.

La ofensiva política de La Moneda incluyó también la presencia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien llegó durante la mañana de este jueves al encuentro y, hasta el cierre de esta edición, tenía previsto participar de un almuerzo con alcaldes de todo el espectro político .

Su presencia fue especialmente valorada por varios jefes comunales, quienes lo consideran uno de los principales articuladores políticos del gobierno y una figura clave para encauzar las conversaciones entre el Ejecutivo y los municipios.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensiones. Una de las situaciones que generó mayor molestia fue la intervención telemática del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ayer miércoles. El jefe de la billetera fiscal se excusó de asistir presencialmente al encuentro.

En un video de saludo dirigido a los alcaldes, el secretario de Estado sostuvo que la exención de contribuciones afectaría principalmente a “las 12 comunas más ricas” del país. La afirmación provocó incomodidad entre los asistentes, algo que quedó en evidencia durante la proyección del mensaje en el Teatro Centenario.

Uno de quienes respondió públicamente fue el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio. “Yo creo que está profundamente equivocado el ministro. No ha entendido que hay comunas que tenemos una escala metropolitana. Que las personas que vienen acá no son solamente los residentes, sino que son millones, literalmente millones de personas que vienen de toda la Región Metropolitana”, afirmó.

Por lo mismo, la visita de Kast es interpretada por los alcaldes como un intento de bajar la tensión en un momento en que las relaciones entre el gobierno y los municipios atraviesan uno de sus períodos más complejos desde el inicio de la administración.