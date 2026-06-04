CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El gesto de Kast con los alcaldes: Mandatario asiste al encuentro de la AChM en La Serena

    El Mandatario llegará este jueves al Encuentro Nacional de Alcaldes de la AChM, donde también se han desplegado los ministros José García Ruminot (Segpres) e Iván Poduje (Vivienda). La visita busca contener las críticas de los municipios por contribuciones, financiamiento local y cambios urbanísticos impulsados por el Ejecutivo.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Luciano Jiménez
    Presidente José Antonio Kast

    A las 15.00 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast llegará hasta la Región de Coquimbo para realizar una visita relámpago a La Serena. Su destino será el Teatro Centenario, donde se desarrolla el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), instancia que desde el miércoles reúne a más de 200 jefes comunales de todo el país.

    La presencia del Mandatario fue comunicada a los alcaldes durante la tarde del miércoles y fue recibida como un gesto político relevante por parte de los municipios. Ello, especialmente porque la cita ha estado marcada por una serie de cuestionamientos al Ejecutivo en materias que afectan directamente a las administraciones locales.

    De hecho, la primera jornada del encuentro concluyó con una declaración pública aprobada de manera unánime por los alcaldes, quienes reafirmaron la unidad del municipalismo por sobre las diferencias partidarias y territoriales y fijaron posiciones comunes frente a varias de las iniciativas impulsadas por el gobierno.

    Uno de los principales puntos de preocupación dice relación con la reforma que contempla eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda. Si bien los alcaldes manifestaron su respaldo a ampliar los beneficios para los adultos mayores, advirtieron que la medida no debiera ser universal y plantearon la necesidad de establecer límites que permitan resguardar los recursos fiscales y municipales.

    En esa línea, la AChM insistió en la necesidad de fortalecer el Fondo Común Municipal y rechazó cualquier disminución de ingresos para los municipios. Según señalaron, las administraciones locales enfrentan crecientes responsabilidades en áreas como salud primaria, seguridad ciudadana, aseo y ayudas sociales, por lo que consideran indispensable asegurar fuentes estables de financiamiento.

    La declaración también incluyó reparos a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas, los alcaldes expresaron su rechazo a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), así como preocupación por los recortes en salud y por la situación que enfrentan comunas vulnerables, rurales y alejadas de los grandes centros urbanos.

    Precisamente uno de los esfuerzos desplegados por el gobierno para contener esos cuestionamientos comenzó al mediodía de este jueves. A las 12.00 horas expuso ante los alcaldes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien ha debido enfrentar la inquietud de diversos municipios respecto de los cambios propuestos a la OGUC.

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La iniciativa del Ejecutivo busca modificar los criterios de densificación urbana y ha generado alertas entre alcaldes de distintas sensibilidades políticas. Autoridades comunales de Ñuñoa, San Miguel y Estación Central han advertido que los cambios podrían incentivar fenómenos similares a los denominados “guetos verticales”, ampliamente cuestionados durante los últimos años.

    Tras su exposición, Poduje tenía contempladas reuniones con alcaldes para abordar esas inquietudes. Entre ellas, una cita bilateral con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, una de las autoridades que ha levantado observaciones respecto de la propuesta.

    La ofensiva política de La Moneda incluyó también la presencia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien llegó durante la mañana de este jueves al encuentro y, hasta el cierre de esta edición, tenía previsto participar de un almuerzo con alcaldes de todo el espectro político.

    Su presencia fue especialmente valorada por varios jefes comunales, quienes lo consideran uno de los principales articuladores políticos del gobierno y una figura clave para encauzar las conversaciones entre el Ejecutivo y los municipios.

    Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensiones. Una de las situaciones que generó mayor molestia fue la intervención telemática del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ayer miércoles. El jefe de la billetera fiscal se excusó de asistir presencialmente al encuentro.

    En un video de saludo dirigido a los alcaldes, el secretario de Estado sostuvo que la exención de contribuciones afectaría principalmente a “las 12 comunas más ricas” del país. La afirmación provocó incomodidad entre los asistentes, algo que quedó en evidencia durante la proyección del mensaje en el Teatro Centenario.

    Uno de quienes respondió públicamente fue el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio. “Yo creo que está profundamente equivocado el ministro. No ha entendido que hay comunas que tenemos una escala metropolitana. Que las personas que vienen acá no son solamente los residentes, sino que son millones, literalmente millones de personas que vienen de toda la Región Metropolitana”, afirmó.

    Por lo mismo, la visita de Kast es interpretada por los alcaldes como un intento de bajar la tensión en un momento en que las relaciones entre el gobierno y los municipios atraviesan uno de sus períodos más complejos desde el inicio de la administración.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastAlcaldesAChMLa Serena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz responde a los casinos y advierte que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado

    Las hermanas que recibían especies robadas en Estados Unidos y fueron condenadas por lavado

    Quiroz apunta a “fraude social” para justificar recorte presupuestario y recibe dura respuesta de Cariola en comisión de Salud

    Oposición acusa al gobierno de “uso excesivo de la fuerza” y “represión desmedida” en marcha estudiantil

    Ocho carabineros fueron detenidos y desvinculados en Atacama por investigación sobre irregularidades en procedimientos policiales

    Grau toma el teléfono rojo para evitar apoyos a su AC e inicia contactos con el oficialismo

    Lo más leído

    1.
    Tensión en el Ministerio de la Mujer: senadora Núñez pide a Kast intervenir ante quiebre entre ministra y subsecretaria

    Tensión en el Ministerio de la Mujer: senadora Núñez pide a Kast intervenir ante quiebre entre ministra y subsecretaria

    2.
    Infartante definición del secreto bancario: cuatro senadores, que no votaron, dirimirán el doble empate en el Senado

    Infartante definición del secreto bancario: cuatro senadores, que no votaron, dirimirán el doble empate en el Senado

    3.
    Grau toma el teléfono rojo para evitar apoyos a su AC e inicia contactos con el oficialismo

    Grau toma el teléfono rojo para evitar apoyos a su AC e inicia contactos con el oficialismo

    4.
    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    5.
    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las hermanas que recibían especies robadas en Estados Unidos y fueron condenadas por lavado
    Chile

    Las hermanas que recibían especies robadas en Estados Unidos y fueron condenadas por lavado

    Quiroz apunta a “fraude social” para justificar recorte presupuestario y recibe dura respuesta de Cariola en comisión de Salud

    Oposición acusa al gobierno de “uso excesivo de la fuerza” y “represión desmedida” en marcha estudiantil

    Quiroz responde a los casinos y advierte que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado
    Negocios

    Quiroz responde a los casinos y advierte que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado

    Biministro Mas valora negociaciones entre CAP y AZA para inversión en siderúrgica Huachipato

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    El Maratón de Río de Janeiro, el festival de atletismo más grande de Latinoamérica
    El Deportivo

    El Maratón de Río de Janeiro, el festival de atletismo más grande de Latinoamérica

    Joaquín Niemann logra un tibio comienzo en su estreno en el LIV de Andalucía

    Con ayuda de Kast y buscando romper un récord: los secretos del histórico partido de la Roja femenina en el Nacional

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    Gianluca inicia su nueva era en un ring con Romina Pistolas

    Persépolis y el legado de Marjane Satrapi: la historia del cómic que humanizó la revolución en Irán

    De Antonio Rüdiger a Eduardo Camavinga: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026
    Mundo

    De Antonio Rüdiger a Eduardo Camavinga: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026

    Estados Unidos ha impedido el paso a 127 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno