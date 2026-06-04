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    ACHM fija unidad de alcaldes como eje central de las discusiones con gobierno de Kast y rechazan disminución de presupuestos municipales

    Desde el organismo liderado por el alcalde Gustavo Alessandri plantearon límites a la exención del pago del impuesto territorial e hicieron un llamado a conformar una agenda de trabajo en materias de salud, educación y seguridad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) reafirmó la unidad de los jefes comunales a pesar de las diferencias políticas y territoriales como eje central de las negociaciones con el gobierno y el Congreso, además de manifestar su rechazo a cualquier disminución que afecte los presupuestos municipales.

    La declaración pública se evacuó en medio del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 realizado en la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo, a la cual asistieron más de 200 jefes comunales. En ella “se reafirma que la Asociación de Municipalidades es una sola, y los alcaldes y alcaldesas confirman su unidad indistintamente de las diferencias políticas y territoriales”.

    Por lo anterior, sostienen que “llamamos a que todas las discusiones con el Ejecutivo y Parlamento sean respetando esta unidad”.

    Asimismo, reafirman su compromiso por “defender los intereses de todo el municipalismo y a reunirnos con todos los parlamentarios de manera transversal para hacernos parte de la discusión”.

    Ante lo anterior, plantearon un fortalecimiento del Fondo Común Municipal en medio de la tramitación de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, el cual se vería afectado por la eliminación del pago de contribuciones.

    En esa línea, el organismo presidido por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), planteó que los municipios se encargan de varias áreas, tales como salud primaria, aseo, seguridad ciudadana, ayudas sociales y más.

    Por lo anterior, “los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y, por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal”.

    Límite a la eliminación de contribuciones

    El mensaje de la ACHM abordó la eliminación de las contribuciones incluida en la propuesta del Ejecutivo, que plantea la exención del pago del impuesto territorial para personas mayores de 65 años, en el caso de la primera vivienda.

    Ante lo anterior, se señaló que “es importante también dejar de manifiesto que estamos de acuerdo con que se aumente el número de personas mayores de 65 años que obtengan la exención del pago de contribuciones; sin embargo, de manera mayoritaria planteamos la necesidad de que esta no sea una medida universal y que se establezcan límites, velando por que sea un beneficio que apoye a las personas mayores que lo necesiten, evitando así poner en riesgo el presupuesto de la nación en contextos de estrechez fiscal".

    Asimismo, plantearon su disposición para negociar con el gobierno y con el Congreso por este aspecto, aunque reforzaron la intención de que se modifique el proyecto original, en búsqueda de, además, tramitar una nueva ley de rentas municipal, nuevos mecanismos de recaudación y el fortalecimiento del Fondo Común Municipal.

    Críticas al Ejecutivo

    La ACHM también manifestó reparos a otras actuaciones del gobierno. Entre ellas, mostraron su rechazo total a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsada por el Ejecutivo.

    Además, cuestionaron los recortes en salud llevamos a cabo por el Ejecutivo.

    También “alertamos sobre la compleja situación que enfrentan las comunas más vulnerables, rurales y alejadas de la zona metropolitana, en un contexto marcado por el aumento sostenido del costo de la vida y de las exigencias asociadas al cumplimiento de las funciones municipales”:

    “Los municipios no pueden seguir asumiendo responsabilidades y tareas desfinanciadas por parte del Estado“, lamentaron.

    Por lo anterior, solicitaron una agenda de trabajo en materias como salud, educación y seguridad, donde la ACHM asumió la responsabilidad de conformar las instancias internas para la construcción de un plan de acción.

    Más sobre:ACHMGustavo AlessandriGobiernoContribucionesMegarreformaFondo Común MunicipalAlcaldes

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