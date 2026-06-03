“Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

En La Serena (Región de Coquimbo) comenzó este martes -y hasta el viernes- el aclamado encuentro nacional de alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Y fue en la inauguración de esta instancia que este martes en la noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, les envió un video de saludo a los jefes comunales excusándose por no asistir. Pero más allá del saludo protocolar, el secretario de Estado hizo referencia explícita al tema que más tensiona a La Moneda con los municipios: la eximición del pago de contribuciones a mayores de 65 años, lo que impactará en los erarios municipales.

“Quiero adelantarles una cosa: para el 88% de los municipios el impacto en el ingreso municipal será de menos del 1%, y para el 98% de menos de 3%. Es cierto: esto sí afectará a 12 comunas, las 12 comunas más ricas, que van a verse afectados parte de sus ingresos, pero que en realidad corresponde a ingresos que van a recibir los propios ciudadanos que viven en esas comunas. Para las demás comunas, básicamente esto no tiene impacto”, decía el video al que tuvo acceso La Tercera.

Y es que La Moneda ya partió con todo las negociaciones con los alcaldes para este articulado incluido en el proyecto de la megarreforma y que comenzará su segundo trámite constitucional en el Senado. A la reunión que la AChM -liderada por Gustavo Alessandri- sostuvo la semana pasada con el ministro Quiroz, este martes los equipos técnicos de las tres asociaciones -AChM, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR)- sostuvieron una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa. En esa cita también se hizo presente la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), y el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), que son parte de las comunas más afectadas.

Y es que si bien el Ejecutivo ha dicho que se dejarán de recaudar US$ 200 millones por la eximición de las contribuciones, los US$ 130 millones que van al Fondo Común Municipal (FCM) -glosa de platas que las comunas con más recurso aportan a las más vulnerables- serán repuestos. Sin embargo, habrá US$ 70 millones que no serán repuestos según ha dicho el titular de Teatinos 120. Ese dinero es el que golpeará con mayor cuantía a las 12 comunas que reseñó Quiroz.

El subdere Sebastián Figueroa. Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

Esta tensión intentó ser contenida la noche de este martes con un Quiroz que en su video reiteró que las platas del FCM serán repuestas. La fórmula de La Moneda es enviar una indicación a la megarreforma con el monto del aporte, y para eso se trabajará en conjunto con los alcaldes en una redacción en común .

En el video, Quiroz reseñó: “Quiero ser muy enfático en lo siguiente: el Fondo Común Municipal en su monto actual no se va a tocar de aquí a futuro. Va a quedar fijo, reajustable por IPC en los montos actuales. No tendrán los municipios que ir a pelear en cada ley de presupuesto cuánto les va a tocar. El monto va a quedar fijo en términos reales".

La reunión con Figueroa

En el encuentro entre asesores y Figueroa se comenzó a discutir sobre cómo quedará la redacción de la compensación. Las asociaciones quedaron en volver a reunirse con el subsecretario este viernes para entregarle el texto con la propuesta oficial que durante esta jornada van a socializar entre ellos.

Según conoció La Tercera, en el encuentro de este martes primero se abordó una discusión técnica sobre la compensación del FCM. Algunos sostuvieron que en el proyecto debiera quedar el monto plasmado en UF y otros en UTM.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

La piedra de tope son los US$ 70 millones que se dejarán de percibir, lo que, según dijo Quiroz, afectará a las comunas con más recursos, entre ellas Vitacura. De ahí la presencia de Merino. La Reina, en tanto, defendió que tiene poco comercio y muchas viviendas, además de un gran nivel de envejecimiento.

Según asistentes, en la cita con Figueroa se habló, eso sí, de cerca de 20 comunas que serán las más afectadas. Se planteó que la próxima semana habrán reuniones -o en conjunto o bilateral- con los municipios más afectados. El gobierno tiene la intención de socializar con cada uno de los municipios los cálculos de cuánto les afectará.

En esta primera etapa, la Subdere de Figueroa les mostró a los equipos técnicos los primeros datos sobre ello, con un gran pero: los datos de Hacienda han diferido con los de los propios municipios. Por ejemplo, en Providencia el alcalde Bellolio ha dicho que según sus cálculos son $6 mil millones, mientras que Hacienda le ha dicho que son $3 mil millones .

Otra comuna que se ha visto preocupada es Vitacura, donde Merino comentó en la reunión con Figueroa que también le acompleja considerar el envejecimiento de la población, dado que en el futuro más gente cumplirá 65 años y se irá sumando a la eximición. Según sus cálculos Vitacura es afectada con $1.000 millones, pero de aquí a ocho años será casi el doble: $1.700 mil millones.

Este miércoles, en tanto, Figueroa se trasladó hasta La Serena pues le tocaba intervenir en la cita de los alcaldes. Ahí acompañó una diapositiva en la que se mostró un aumento progresivo año a año en el gasto en personal de los municipios, bajo la idea de La Moneda de que se debe recortar más.

Prensa PS

Alcaldes progresistas

En ese contexto, además este martes se hizo una reunión entre alcaldes de oposición. Allí emanó un documento sobre los “laboratorios municipales”, donde se manifestó preocupación por impactos en temas como el financiamiento municipal, la autonomía territorial y la continuidad de servicios sociales esenciales.

“La discusión no se limita sólo a materias presupuestarias, urbanísticas o sectoriales, sino que afecta e incide de manera directa en la vida cotidiana de las personas ”, decía el documento.

Eolo Díaz-Tendero, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano a cargo del texto dijo que “debilitar a los municipios no es una decisión técnica: es una definición política. Cuando se recortan recursos locales, se afecta directamente a las familias que dependen de la salud primaria, la educación pública, los programas sociales y la seguridad en sus barrios”.