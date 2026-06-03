Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

En 24 horas el Partido Nacional Libertario cambio de opinión. Este martes se manifestaron en contra, de manera categórica, de apoyar el proyecto de ley que el Ejecutivo anunció para aumentar en US$6.200 millones el endeudamiento público para el 2026.

“Entendiendo la necesidad del gobierno de ordenar sus finanzas y levantar los recursos que requiere para pagar compromisos heredados, el Partido Nacional Libertario no va a votar a favor de un aumento de deuda. Creemos que todavía existe espacio para realizar recortes más profundos y relevantes en el gasto público”, afirmó el presidente del PNL, Johannes Káiser.

Sin embargo, este miércoles y luego de reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, esa colectividad modificó su posición y anunciaron que apoyarán la iniciativa, aunque con condiciones.

“Hemos decidido por esta única vez y excepcionalmente apoyar la salida a buscar estos recursos, pero no de manera gratis, no de manera fácil: se ha llegado a un compromiso con el ministro Quiroz sobre el congelamiento de cualquier reajuste del sector público más allá del reajuste por IPC hasta que no se cumpla la meta de ahorros fiscales”, sostuvo el diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Pier Karlezi.

23-04-2026 PIER KARLEZI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Asimismo, Káiser agregó que el “ministro Quiroz nos hizo la presentación completa y comprendimos la inviabilidad de nuestra postura si queríamos ser responsables con la República y con los ciudadanos de nuestro país”.

Se trata de un apoyo clave para el gobierno, toda vez que el proyecto debe ser aprobado por mayoría absoluta y el PNL cuenta con 8 diputados.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el Ejecutivo anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

De acuerdo a la proyección entregada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, se estimaba que la deuda pública iba a cerrar 2026 en 41,3% del PIB.

En cambio, según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

El proyecto de ley que aumenta en US$6.200 millones el techo permitido para endeudarse este año comenzará a analizarse este miércoles en la tarde en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.