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    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera

    El titular de la cartera, Francisco Undurraga, comentó en una entrevista que las pifias y el rechazo masivo que sufrió el fin de semana en la presentación de la obra en el CEINA se debe a otros intereses. "Yo creo que no hay una reacción a los recortes en materia de cultura, yo creo que ahí hay una expresión de intolerancia propia del primer proceso constituyente y del estallido social", aseguró.

    Por 
    Equipo de Culto
    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La pérgola de las flores y alude a Amparo Noguera

    El pasado sábado 30 de mayo, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, junto a la ministra de Energía Ximena Rincón, enfrentaron una serie de abucheos, pifias, insultos y extensos gritos cuando asistieron a la presentación de la obra La pérgola de las flores en el centro cultural CEINA, situación incluso condenada por el presidente José Antonio Kast en la reciente cuenta pública.

    “Nunca más queremos ver que alguien insulte a una autoridad cuando va a un acto público de cultura”, subrayó el mandatario en Valparaíso.

    Undurraga ha estado en el centro de la controversia en el mundo cultural debido a los fuertes recortes en el sector. Sin embargo, la autoridad dijo este miércoles 3 de junio en radio Universo que tal reacción del público se debe a otros propósitos y responsabilizó “a todos quienes estuvieron responsables de la puesta en escena”, entre ellos la actriz Amparo Noguera.

    19 DE ENERO DEL 2026 DIPUTADO FRANCISCO UNDURRAGA DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Yo creo que no hay una reacción a los recortes en materia de cultura, yo creo que ahí hay una expresión de intolerancia propia del primer proceso constituyente y del estallido social. Me recibió un grupo de gente que legítimamente gritó en forma pacífica a la entrada del Centro de Extensión del Instituto Nacional. Tiraron volantes, en fin, no fue agresiva la acción, pero yo puedo entender la expresión, si estamos en democracia, y cuando hay respeto todas las ideas, aunque uno no las comparte, al menos se pueden expresar. El problema es que lo que vivimos adentro fue una encerrona”, aseguró.

    Luego, al profundizar en torno a lo acontecido, aseveró que hubo una suerte de “engaño” con respecto a quienes estarían presentes en la instancia. “Aquí había una obra organizada por una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien yo respeto profundamente. Iba muy emocionado a ver esa versión y a la avanzada mía se le señaló que Amparo Noguera iba a ir con una sobrina, y la sobrina resultó ser la exministra. Yo no tengo ningún problema de estar sentado al lado de la exministra (Carolina) Arredondo, pero se me ocultó incluso”.

    Los cuestionamientos

    Después, cuestionó en duros términos el hecho: “¿Por qué no me pueden informar? ¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué tiene que ir bajo la razón de que es sobrina? Si le dijeron a la avanzada mía que se iba a sentar al lado de una sobrina, no la exministra”.

    Undurraga también acusó que los personeros de la obra modificaron algunos textos del montaje para incluir frases pronunciadas por el presidente Kast, como una forma de provocar.

    Amparo Noguera la-cuarta

    “Habíamos ahí un grupo de autoridades del actual gobierno que primero se nos enfrentó verbalmente, sin agresiones físicas (...). No me impidieron la salida porque nosotros nos quedamos sentados ahí esperando que la gente saliera. Yo tampoco fui a provocar a nadie, tenía el legítimo derecho de estar ahí, no solamente en mi condición de ministro, sino además de ciudadano. Yo entiendo que pueden estar enojados conmigo, yo entiendo que no votaron por nosotros. Si de hecho propusieron una nueva Constitución. La señora Noguera era vocera del Apruebo, dijo que iba a jubilar con 150 mil pesos”, relató.

    Sobre a quién responsabiliza de lo sucedido, contó que “a las personas que estuvieron ahí, responsables de la puesta en escena de aquello. Y una de las personas que estaba ahí en el homenaje, que además era a su padre, era Amparo Noguera, quien señaló que iba con una sobrina y resultó que iba con la exministra, a la cual yo hubiese recibido feliz y hubiese estado feliz de que esté ahí, porque el Día del Patrimonio es para todos los chilenos, incluso para la exministra, incluso para el actual ministro”.

    “Yo hubiese esperado una actitud distinta de respeto a las personas que estaban dentro de la sala que fueron a ver La Pérgola de las Flores. Las confrontaciones políticas, las discusiones políticas entre autoridades y sectores y grupos de interés son total y absolutamente legítimas cuando es franco el diálogo, cuando es de frente y mirándose a los ojos”, dijo el titular de Culturas, Artes y Patrimonio.

    Más sobre:Ministro de las CulturasMinistro de las Culturas, las Artes y el PatrimonioFrancisco UndurragaXimena RincónCentro Cultural CeinaAmparo NogueraHéctor NogueraLa pérgiola de las flores

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