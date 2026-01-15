Las claves de la declaración de Amparo Noguera tras la millonaria estafa de la que fue víctima

Más de una hora y media estuvo declarando la actriz Amparo Noguera ante la Policía de Investigaciones el 16 de octubre de 2025 por la millonaria estafa que había sufrido ocho días antes.

Fue el 8 de octubre cuando denunció que había sido víctima de una millonaria estafa telefónica, donde retiró varios montos de dinero para entregárselos a falsos policías que la alertaban de un supuesto seguimiento del cual estaba siendo víctima.

El plan era el siguiente: una falsa ejecutiva del Banco de Chile la contactó y le dijo que una banda criminal extranjera estaba tras sus pasos y que debía poner en resguardo todas sus cuentas bancarias.

El mecanismo, que para la policía fue un “secuestro psicológico”, fue urdido desde el interior de la cárcel de La Serena y se ejecutó desde el 1 al 8 de octubre. La protagonista de recordadas teleseries nacionales como La Fiera y Romané perdió casi $500 millones .

La declaración

El testimonio de Noguera -al cual tuvo acceso La Tercera y de la cual una parte la dio a conocer T13 este miércoles- partió relatando el llamado que dio pie al timo: “Debo iniciar diciendo que el día 1 de octubre de 2025 alrededor de la 15:00 horas, me llama el número, de donde me habla una mujer diciendo que era una ‘ejecutiva de Banco de Chile’, mismo banco donde mantengo cuentas asociadas a mi nombre, indicándome que se habían intervenido mis cuentas y que habían alcanzado acceso a todas mis claves”.

La declaración completa, a la que accedio este medio, luego continúa contando que como si se tratara de una central telefónica real, pero que en realidad estaba al interior de una cárcel, la mujer trianguló el llamado derivando a un falso PDI: “Me dice rápidamente que una banda de criminales, de nacionalidad peruana, colombiana y chilena, estaba detrás de mis cuentas bancarias”.

“ Todo lo anterior con una seriedad y normalidad notables, utilizando lenguaje técnico , como cualquier persona se imaginaría que actuaría un funcionario de la policía. Incluso aparentaban ser empáticos conmigo y contenerme frente a la angustia que evidentemente sentí y manifesté en ese momento”, agregó la actriz.

“Cálmese señora Amparo. Tranquila”, le decía el sujeto.

Desde el otro lado del teléfono a Noguera le indicaron que esto se habría generado luego de que una persona cercana a ella habría entregado información personal a miembros de la banda. “Me indicaron que esa persona, que yo entendí era una mujer, había entregado fotografías del interior de mi domicilio, en las que aparecían mis pertenencias de valor”, se lee en el testimonio.

Noguera, preocupada, pidió al sujeto más información o que le mostrara dichas fotos, pero el falso policía se negó, diciendo que “no estaba autorizado”.

El estafador le dijo que la estaban siguiendo desde agosto, lo que Noguera asoció con otro hecho. Ese mes viajó a Buenos Aires y por esos días su empleada doméstica se quedó en su casa con su hija. También se le vinieron a la mente, dijo, sus sobrinas o amigas de ella: “ Recuerdo con claridad que en ese momento yo lloraba, desesperada por la posibilidad de que llegaran a tomar preso a esa joven o a alguien cercano a mí . Incluso, le dije esto mismo al supuesto policía, que no quería que tomaran a nadie preso. Que prefería que me robara todo”.

El delincuente le dijo que debía sacar de su casa todo lo que tuviera de valor porque la supuesta banda sabía de su patrimonio. Fue así como Noguera accedió y entregó un buen número de bienes a los falsos PDI que llegaron a su casa. Quien llegó fue un taxista “de muy mal aspecto, demostrando falta de aseo personal”, el que se llevó las cosas. Con las tarjetas en su poder hicieron millonarias compras en Mac Online, Nike, Claro, Entel y otros comercios.

Mientras se mantenía al teléfono, varios cercanos la llamaron. “Le tuve que decir a Andrés Rivas (otro falso ejecutivo) que esto estaba generando sospecha en mi entorno, ya que me preguntaban qué estaba pasando y por qué tenía todo el tiempo mi celular ocupado . Esto debido a que me tenían en una llamada constante, retándome, y diciéndome que tenía que cortar todas las llamadas entrantes de todos los números desconocidos”, se consigna en la declaración.

Sacar dineros

Al día siguiente, el 2 de octubre, Noguera comenzó a retirar millonarios montos que debía traspasar a los delincuentes (o supuestos policías). El primero fue un crédito de consumo de $48.700.000. De ahí le dejaron solo $200.000 para “gastos personales” .

Posteriormente, sacó $106 millones de fondos mutuos. “No fue posible realizarlo en esa sede, porque me indicaron que la bóveda no tenia suficiente dinero en efectivo”, dijo a los policías. Es por ello que tuvo que ir a una sucursal del centro de Santiago. El 7 de octubre sacó otros $93 millones y el 8 retiró $150 millones más.

A su vez, entregó todas sus claves según le relató a los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Con ellas, los sujetos realizaron compras hasta fuera de Chile: “ Aunque a veces me negaba estos me intimidaban para que las realizara , diciéndome que la investigación iba fracasar y me seguirían persiguiendo. Es así como autoricé muchas compras en diferentes centros comerciales y retails. Incluso compras internacionales”.

También le pidieron abrir nuevas cuentas en bancos y pedir nuevas tarjetas. “Me gustaría dejar en claro que todo lo anterior lo hice confiando en que era la única manera de resguardar mi patrimonio. Yo entendí que la única forma de hacer que esto se solucionara era cooperando y siguiendo las instrucciones del protocolo que ellos, haciéndome creer que eran policías, me indicaban. Yo estaba asustada, ya que me decía que estaba involucrada en una estafa tremenda, una de las más grandes que se habían hecho, que habían cuarenta y tantas personas estafadas. Ellos me transmitían seguridad”, declaró Noguera.

El 8 de octubre el suplicio de Noguera llegó a su fin. Ese día entregó nuevos dineros y el falso policía de nombre Pablo le envió un video con una detención de dos personas en La Calera. Ella creyó que eran parte de la banda que la estaban siguiendo. También le dijeron que ya podía ir a retirar sus cosas.

Eso sí, los sujetos no estaban conformes y quisieron ir más allá. En la última comunicación le dijeron que su padre, Héctor Noguera, podía ser víctima de la misma falsa situación. Fue a su casa, pero la pareja de su padre, Claudia Berger, la advirtió que podía ser una estafa.

“Sin poder creerlo, confiada en que no había sido engañada, en ese momento insistí a “Pablo” que necesitaba recuperar mis bienes hoy mismo”. Fue cuando el sujeto le mandó una dirección por Google Maps. “Fue recién al percatarme que la dirección correspondía a un cuartel ubicado en La Calera, a más de 5 horas de Santiago, que entendí que había sido engañada”, concluyó su declaración.