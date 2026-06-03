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    Cenco Malls cierra compra del 51% de Plaza Central, el emblemático centro comercial colombiano

    La transacción fue de US$ 125 millones a través de la filial Cencosud Col Shopping S.A.S. y la colombiana Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI)

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Cenco Malls

    La cadena de centros comerciales Cenco Malls, del grupo Cencosud, informó hoy el cierre de la adquisición indirecta del 51% del Plaza Central, el reconocido centro comercial ubicado en la capital de Colombia, Bogotá.

    La operación se materializó tras cumplirse la totalidad de las condiciones contempladas en el acuerdo suscrito entre la filial Cencosud Col Shopping S.A.S. y Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI), el vehículo de inversión inmobiliaria más grande de Colombia, el cual se mantendrá con un 49% de participación del activo.

    Plaza Central cuenta con 204.832 m2 de área construida y una ocupación cercana al 95%. Además, registra ingresos por COP$ 79.098 millones (US$ 22,12 millones) según cifras de finales de 2025.

    La transacción representa una inversión de US$ 125 millones, con la cual Cencosud amplía su portafolio en la región y fortalece su presencia en Latinoamérica.

    “Esperamos que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de la compañía, incorporando un activo relevante para la región a nuestro portafolio y fortaleciendo la experiencia que ofrecemos a los visitantes de este centro comercial”, dijo Sebastián Bellocchio, Gerente General de Cenco Malls.

    Cenco Mall adquiere participación mayoritaria en Plaza Central, de Colombia

    Cabe señalar Cencosud está presente en cinco países de América Latina (Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia), Estados Unidos, China (con una oficina comercial) y Uruguay, donde cuenta con un Hub tecnológico, digital y de innovación.

    Las operaciones del holding fundado por Horst Paulmann se extienden a través de distintas líneas de negocios, entre ellas: Supermercados -el negocio principal de Cencosud-, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros -mantiendo un Joint Venture en todos los países, excepto en Argentina.

    Más sobre:CencosudCenco MallsNegociosColombia

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