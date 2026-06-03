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    “Quiero dejar el tenis ahora mismo”: la frustración de Aryna Sabalenka tras caer de forma increíble en Roland Garros

    La tenista bielorrusa, número uno del ranking WTA, había asegurado el primer set y servía en el segundo para llevarse el partido. Sin embargo, cedió diez juegos seguidos que la dejaron fuera del grand slam.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este miércoles se produjo una de las grandes sorpresas de Roland Garros en el cuadro femenino. La tenista Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA, quedó eliminada de la competencia después de un increíble partido contra Diana Shnaider (23°) por los cuartos de final.

    Todo parecía favorable para la lideresa de la clasificación mundial. En el primer set, los quiebres en el cuarto y sexto juego le permitieron tener una ventaja de 5-1 en el partido. Si bien Shnaider logró descontar uno en el séptimo game, aquello no impidió que Sabalekna se quedara con la primera manga por 6-3.

    Las complicaciones llegaron en el segundo set. Tras colocarse 5-3 arriba, teniendo la opción de cerrar el partido, cedió diez juegos consecutivos que le costó perder la segunda manga por 7-5 y el tercero por un contundente 6-0.

    Una vez decretada la eliminación del grand slam, Sabalenka enfrentó a los medios en la conferencia de prensa posterior, compartiendo sus pensamientos iniciales que daban cuenta de la frustración acumulada.

    Allí indicó que estaba “sin pensamientos, sin emociones. Quiero dejar el tenis ahora mismo. Ya veremos en unos días. Espero poder volver a la senda mentalmente”, lanzó de entrada.

    Luego, agregó que “tengo que dar un paso atrás y entender. Estoy tan cansada de perder algunos partidos no de la mejor manera porque estaba demasiado emocional. Tengo que pensar abiertamente qué está pasando en mi cabeza en esos momentos. Tengo que descubrir qué no está funcionando a veces en esos momentos”.

    A continuación intentó buscar la enseñanza: “Al final, lo que no te mata te hace más fuerte”, comentó.

    En cuanto a la racha de juegos sin ganar, apuntó que “no sé si alguna vez había perdido diez juegos seguidos, pero en el plano mental he desconectado completamente, he caído en un agujero y no he sabido salir”.

    “Hay momentos en los que se reflexiona demasiado y no se toman las buenas decisiones”, añadió.

    Por último, la finalista de la pasada edición, que aún busca conseguir su primer triunfo en Roland Garros, indicó que intentará encontrar el motivo por lo que sus resultados son peores en arcilla y hierba.

    Tengo que buscar una solución a eso, porque ya estoy harta de perder. Hoy no he podido jugar mi mejor tenis porque no he controlado mis emociones”, concluyó.

    El análisis de Diana Shnaider

    Por su lado, la ganadora del cruce, Diana Shnaider comentó a pie de pista que debió enfrentar “las condiciones difíciles con el viento, primera vez jugando contra Aryna”, por lo que se encontraba “muy nerviosa”

    “Cuartos de final por primera vez, definitivamente muchos nervios. Siento que primero fui tratando de adaptarme a su juego y luego a las condiciones, al viento. Tratando de averiguar cómo jugar. Solo intentaba concentrarme punto por punto, sin pensar en el marcador. Pensaba: ‘Está bien. Son condiciones difíciles, ella es la número 1 del mundo. Solo intentaré dar lo mejor de mí hasta el final y veremos qué pasa. Intentaré luchar por cada punto e intentaré correr por cada pelota y meterla en la cancha’”, compartió.

    Ahora, deberá medirse contra la polaca Maja Chwalinska, quien también busca su primera final de grand slam, y a la que enfrentó en las semifinales ITF W60 de Estambul 2022.

    “Por supuesto que recuerdo haberla enfrentado. Incluso recuerdo dónde fue. Fue en Estambul, en el torneo de 60.000 euros. Era la semifinal. Es una jugadora muy astuta, así que no me sorprende que sea buena. A veces, solo se necesita tiempo. Pero es muy hábil con las dejadas y los golpes cortados. Obviamente es zurda. Así que será un gran cambio para mí en el partido de mañana. Me alegro por ella. Espero una gran batalla. Siento que ambas vamos a darlo todo, con una gran oportunidad por delante. Así que creo que será un gran partido”, concluyó Shnaider.

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