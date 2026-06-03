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    Polémica por los premios y por las pocas entradas a repartir: Francia de Mbappé entra en conflicto a días del Mundial 2026

    El plantel de jugadores se reunió con el presidente de la federación gala para tratar varios temas que inquietan al equipo antes de la cita norteamericana.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Selección de Francia se llena de problemas antes de la Copa del Mundo.

    Francia se proyecta como uno de los principales favoritos para ganar el título. Después de conseguir finales consecutivas, la poderosa escuadra gala muestra sus antecedentes para intentar regresar a lo más alto, después de perder la última definición ante Argentina.

    Sin embargo, en los últimos días han aparecido algunas fisuras entre el plantel de jugadores y la Federación Francesa de Fútbol, FFF. Los miembros de la galardonada plantilla gala están disconformes con algunas decisiones del organismo.

    Uno de los temas que más inquieta a los atletas es el bajo número de entradas de las que podrán disponer para invitar a familiares y amigos, en contraste con lo que ha ocurrido en otras ediciones de la cita planetaria.

    Espinoso tema que está generando tensiones internas, de acuerdo con la información que publica el diario L’Equipe. Si bien los futbolistas exigen más asientos, el presidente de la FFF Phillippe Diallo ha propuesto hasta el momento otorgar solo dos ingresos por jugador en cada partido, con la opción de adquirir seis entradas adicionales si así lo desean, pero con cargo al bolsillo de los propios protagonistas.

    “Una cantidad considerada demasiado baja por los jugadores”, informa el principal periódico deportivo del país galo. En ese escenario, es probable que las negociaciones se reanuden muy pronto, ya que el primer partido de la selección francesa en el torneo es dentro de exactamente 13 días contra Senegal en el MetLife Stadium.

    Cuestión de dinero

    Sin embargo, la cantidad de tickets no son el único problema que incomoda al estelar equipo europeo. La federación decidió reducir los bonos por rendimiento a los jugadores, quienes no escondieron su disgusto.

    Según la versión del organismo, el alto costo que supone el viaje a Estados Unidos obligó a la drástica decisión, todo para no ahogar el delicado balance de la institución.

    El martes pasado, el plantel aprovechó la visita de Diallo al centro de entrenamiento de Clairefontaine para tratar varios temas delicados, los cuales ya fueron planteados por los protagonistas.

    En medio de la visita del Presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre los jugadores más experimentados y el mandamás Diallo.

    En principio, se ha encontrado una solución por el tema de las bonificaciones y los incentivos económicos para el equipo. En marzo, la federación pidió a los jugadores que aceptaran una reducción de sueldo debido a los costos, conversación que llegó a un punto de equilibrio.

    De acuerdo con L’Equipe, la propuesta implicaría aumentar los montos de las primas más allá del total inicial, pero estas solo se pagarían a los jugadores que alcancen al menos las semifinales de la competición.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de FranciaDidier DeschampsPhillippe Diallo

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