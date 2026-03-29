SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Rumbo al Mundial 2026: Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas

    Segunda derrota para los cafetaleros en esta fecha FIFA, a menos de tres meses de la Copa del Mundo. Los galos, que alinearon un once alternativo, ganaron por 3-1. Doblete de Doué para los subcampeones de Qatar 2022.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas.

    Con el Mundial acercándose, los amistosos pesan de otra manera. Sobre todo, cuando son de alto nivel. Este domingo, Colombia y Francia animaron uno de los partidos más atrayentes de la fecha FIFA, la primera del año, en Estados Unidos. En el Northwest Stadium de Landover, Maryland, el equipo alternativo de los galos venció por 3-1, e instala dudas en el cuadro de Néstor Lorenzo.

    La fecha doble era potente para los sudamericanos, porque viajaron al país del norte a tener un par de apretones duros. El primero fue una derrota con Croacia, luego de comenzar en ventaja. Luego venía el choque ante los últimos subcampeones del mundo, que llegaron tras derrotar al Brasil de Carlo Ancelotti.

    Si ante la Canarinha usó a sus titulares, Didier Deschamps apostó por las alternativas ante Colombia. Kylian Mbappé arrancó en la suplencia, así como Theo Hernández, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé y otros ilustres. El punto es que Les Bleus tienen tantas variantes, que pueden armar dos o tres formaciones altamente competitivas.

    Colombianos y franceses salieron con dibujos espejo (4-2-3-1), con arietes marcados, enlaces por detrás y punteros veloces, para dar amplitud. En el contexto de un partido de gran ritmo, los cafetaleros eran punzantes por la izquierda, con las subidas de Johan Mojica y el atrevimiento de Luis Díaz. Los pupilos de Lorenzo eran más directos a la hora de avanzar, mientras que los europeos tomaban más tiempo de tenencia.

    Una gran virtud mostrada por el seleccionado galo fue su efectividad y la rapidez en la resolución de las jugadas. Cualquier avance con profundidad era opción de gol. En los 29′, se produjo el quiebre con el 1-0 convertido por Désiré Doué. El atacante del PSG sacó un remate de frente, que se desvía en un rival y descoloca al portero Álvaro Montero. Marcus Thuram, del Inter, cedió atrás para que su compañero finalizara.

    Luego, en los 41′, llegó el 2-0 para los franceses. Un gran cabezazo de Thuram (hijo de Lilian, campeón del mundo en 1998), tras centro de Akliouche, amplió la diferencia. El delantero de los nerazzurri le ganó por arriba a Daniel Muñoz y anticipa al meta Montero, quien quedó a medio camino en la salida.

    Una notable diferencia en el partido fue la preponderancia de los centrodelanteros. Si Marcus Thuram fue partícipe del circuito ofensivo y de las anotaciones de los galos, Luis Suárez entró poco y nada en el juego de Colombia. El goleador del Sporting de Lisboa no tuvo una jornada provechosa. Para el segundo tiempo, Lorenzo lo reemplazó por Jhon Córdoba.

    El triunfo de Les Bleus se reafirmó cuando Doué convirtió el 3-0 en los 56′. Marcó entrando libre por el lado izquierdo tras asistencia de Thuram. Todo nació de una mala salida del zaguero Juan Cabal, quien falló un pase y dejó desencajada a su zaga. Con el correr de los minutos, se fueron produciendo los cambios, que desarmaron el partido.

    Una de las modificaciones fue Jaminton Campaz. El compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central hizo el descuento, en los 77′, con un zurdazo cruzado. Al minuto siguiente entró Mbappé, para deleite de los hinchas presentes en el estadio.

    Ambas selecciones pondrán atención al desenlace de los repechajes. En el caso de Colombia, el vencedor de Jamaica o RD Congo entrará en su grupo, el K, con Portugal y Uzbekistán. En el lado de Francia, Bolivia podría ser su rival en el caso de superar a Irak. El grupo I se completa con Senegal y Noruega.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalMundial 2026Selección ColombiaSelección de FranciaFecha FIFAColombia vs Francia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia

    Papa León XIV: “Dios rechaza la guerra” y llama a “deponer las armas” en medio de conflictos globales

    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue

    Bancada PS rechaza reversión en la expropiación de Colonia Dignidad y llaman al Presidente Kast a dialogar

    Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente

    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique

    Lo más leído

    1.
    La importante noticia que recibe el Betis de Manuel Pellegrini para afrontar la recta final de LaLiga

    La importante noticia que recibe el Betis de Manuel Pellegrini para afrontar la recta final de LaLiga

    2.
    “No le entiendo nada”: el cruce entre Marcelo Bielsa y un intérprete tras la igualdad de Uruguay con Inglaterra

    “No le entiendo nada”: el cruce entre Marcelo Bielsa y un intérprete tras la igualdad de Uruguay con Inglaterra

    3.
    Obligación para la U: Unión La Calera remonta en el epílogo y derrota a La Serena en la Copa de la Liga

    Obligación para la U: Unión La Calera remonta en el epílogo y derrota a La Serena en la Copa de la Liga

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país
    Chile

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue

    Bancada PS rechaza reversión en la expropiación de Colonia Dignidad y llaman al Presidente Kast a dialogar

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones
    Negocios

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    Rumbo al Mundial 2026: Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas
    El Deportivo

    Rumbo al Mundial 2026: Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas

    “No le entiendo nada”: el cruce entre Marcelo Bielsa y un intérprete tras la igualdad de Uruguay con Inglaterra

    En vivo: Jiri Lehecka y Jannik Sinner se enfrentan en la final del Masters 1000 de Miami

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN
    Cultura y entretención

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia
    Mundo

    Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia

    Papa León XIV: “Dios rechaza la guerra” y llama a “deponer las armas” en medio de conflictos globales

    Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico