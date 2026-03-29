Rumbo al Mundial 2026: Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas

Con el Mundial acercándose, los amistosos pesan de otra manera. Sobre todo, cuando son de alto nivel. Este domingo, Colombia y Francia animaron uno de los partidos más atrayentes de la fecha FIFA, la primera del año, en Estados Unidos. En el Northwest Stadium de Landover, Maryland, el equipo alternativo de los galos venció por 3-1, e instala dudas en el cuadro de Néstor Lorenzo.

La fecha doble era potente para los sudamericanos, porque viajaron al país del norte a tener un par de apretones duros. El primero fue una derrota con Croacia, luego de comenzar en ventaja. Luego venía el choque ante los últimos subcampeones del mundo, que llegaron tras derrotar al Brasil de Carlo Ancelotti.

Si ante la Canarinha usó a sus titulares, Didier Deschamps apostó por las alternativas ante Colombia. Kylian Mbappé arrancó en la suplencia, así como Theo Hernández, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé y otros ilustres. El punto es que Les Bleus tienen tantas variantes, que pueden armar dos o tres formaciones altamente competitivas.

Colombianos y franceses salieron con dibujos espejo (4-2-3-1), con arietes marcados, enlaces por detrás y punteros veloces, para dar amplitud. En el contexto de un partido de gran ritmo, los cafetaleros eran punzantes por la izquierda, con las subidas de Johan Mojica y el atrevimiento de Luis Díaz. Los pupilos de Lorenzo eran más directos a la hora de avanzar, mientras que los europeos tomaban más tiempo de tenencia.

Una gran virtud mostrada por el seleccionado galo fue su efectividad y la rapidez en la resolución de las jugadas. Cualquier avance con profundidad era opción de gol. En los 29′, se produjo el quiebre con el 1-0 convertido por Désiré Doué. El atacante del PSG sacó un remate de frente, que se desvía en un rival y descoloca al portero Álvaro Montero. Marcus Thuram, del Inter, cedió atrás para que su compañero finalizara.

Luego, en los 41′, llegó el 2-0 para los franceses. Un gran cabezazo de Thuram (hijo de Lilian, campeón del mundo en 1998), tras centro de Akliouche, amplió la diferencia. El delantero de los nerazzurri le ganó por arriba a Daniel Muñoz y anticipa al meta Montero, quien quedó a medio camino en la salida.

Una notable diferencia en el partido fue la preponderancia de los centrodelanteros. Si Marcus Thuram fue partícipe del circuito ofensivo y de las anotaciones de los galos, Luis Suárez entró poco y nada en el juego de Colombia. El goleador del Sporting de Lisboa no tuvo una jornada provechosa. Para el segundo tiempo, Lorenzo lo reemplazó por Jhon Córdoba.

El triunfo de Les Bleus se reafirmó cuando Doué convirtió el 3-0 en los 56′. Marcó entrando libre por el lado izquierdo tras asistencia de Thuram. Todo nació de una mala salida del zaguero Juan Cabal, quien falló un pase y dejó desencajada a su zaga. Con el correr de los minutos, se fueron produciendo los cambios, que desarmaron el partido.

Una de las modificaciones fue Jaminton Campaz. El compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central hizo el descuento, en los 77′, con un zurdazo cruzado. Al minuto siguiente entró Mbappé, para deleite de los hinchas presentes en el estadio.

Ambas selecciones pondrán atención al desenlace de los repechajes. En el caso de Colombia, el vencedor de Jamaica o RD Congo entrará en su grupo, el K, con Portugal y Uzbekistán. En el lado de Francia, Bolivia podría ser su rival en el caso de superar a Irak. El grupo I se completa con Senegal y Noruega.