La muerte de un hincha marca la reapertura del Estadio Azteca de cara al Mundial de Norteamérica 2026

Una tragedia se desarrolló en México durante la jornada de este sábado en la previa del duelo entre la selección norteamericana y Portugal.

Antes del duelo que marcó la reapertura del estadio Azteca, un hincha murió después de caer de gran altura desde una de las galerías del recinto deportivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México confirmó que la persona intentó saltar desde el segundo nivel del coliseo hacia el primero, pero terminó cayendo hasta la zona más baja de la construcción.

Ante esto, el personal de seguridad acudió a prestarle ayuda a la víctima. No obstante, no pudieron salvarle la vida.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, escribieron en un informe oficial.

Tras algunos minutos, el cuerpo fue retirado de aquella zona del estadio y el duelo entre la selección de México y Portugal pudo llevarse a cabo de forma normal minutos más tarde, terminando todo en un empate sin goles.

Más tarde, la Fiscalía informó que mantienen investigaciones sobre el fallecimiento de una persona en el Estadio. Dentro de su comunicado, aseguraron que la Policía de Investigación acudió al lugar para asegurar las zonas y levantar indicios del presunto accidente.

“Asimismo, se realizan trabajos de análisis de cámaras de videovigilancia del estadio y sus accesos, así como la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el lugar, con el objetivo de reconstruir de manera precisa la mecánica de los hechos y deslindar posibles responsabilidades”, compartieron.

También mencionaron que se realizarán una serie de exámenes para establecer cuáles fueron las causas de la muerte y sus condiciones físicas al momento de la caída.

“La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones de manera exhaustiva y mantendrá informada a la ciudadanía conforme se obtengan avances relevantes, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso”, finalizaron.

Cabe señalar que el Estadio Azteca será el lugar en el que se disputará el partido inaugural del Mundial de Norteamérica 2026 con el choque entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.