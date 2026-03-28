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    Con el Mago Jiménez en su cuerpo técnico: José Luis Sierra regresa a Medio Oriente tras su fracaso con Unión Española

    El Coto fue anunciado como el nuevo entrenador del Al-Wakrah de Qatar, donde tendrá a Luis Jiménez como ayudante técnico.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    José Luis Sierra dirigirá en Qatar con Luis Jiménez en su cuerpo técnico. Foto: @alwakrah_sc.

    José Luis Sierra vuelve a dirigir tras su amargo paso por Unión Española, iniciando una campaña que terminó con el histórico segundo descenso a la Primera B por parte de la institución hispana. El Coto fue anunciado como el nuevo entrenador del Al-Wakrah de la Qatar Stars League.

    El técnico de 57 años regresó a Medio Oriente, aunque vivirá su primera experiencia en el país que albergó el último Mundial. También tuvo pasos por los clubes Al-Ittihad, Al-Tai (ambos en dos etapas) y Al-Wehda de Arabia Saudita; y el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. Sus etapas en Colo Colo y Palestino cierran su carrera como DT.

    Con el Al-Ittihad consiguió sus únicos títulos fuera de Chile. Obtuvo la Copa de Arabia Saudita en 2017 y la Copa del Rey de Campeones en 2018.

    Cabe mencionar que Sierra regresa a Medio Oriente en medio del complejo contexto que vive la zona debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

    En ese sentido, llega al Al-Wakrah, equipo dos veces campeón de la liga qatarí, con una sorpresa. Luis Jiménez formará parte de su cuerpo técnico. El Mago tuvo numerosos pasos por Medio Oriente como jugador. Tras 19 jornadas, el club marcha en la octava posición, con 23 unidades.

    Sus primeras palabras

    Sierra entregó sus primeras declaraciones tras dirigir su primera práctica en Qatar: “Bien. Nos vamos a ir conociendo. Para ser el primer encuentro, me llevo una muy buena impresión del primer entrenamiento y de todo lo que hicieron”, aseguró.

    “Siempre había querido venir y por distintas razones no se había podido dar. Estuve en Emiratos, en Arabia y creo que es más o menos similar. Después hay características distintas, pero es más o menos similar a lo que ya había visto desde afuera”, añadió.

    También destacó la presencia de Jiménez: “Tengo gente que está conmigo como Luis Jiménez, que ya jugó acá, y da mucho en ese aspecto”, indicó.

    “Ojalá que nos queden seis partidos, ojalá. Y que podamos terminar de la mejor manera la liga, ganar el máximo de partidos posibles de los tres que nos quedan. Ojalá ganar los tres y en la copa poder pasar el aprtido con Al-Rayyan, y quedar a dos partidos de poder jugar una final”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalQatarJosé Luis SierraUnión EspañolaLuis JiménezQatar Stars LeagueLiga de Qatar

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