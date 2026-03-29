No se quieren quedar fuera: las figuras que buscan pasaje para el Mundial 2026

Cada vez queda menos para que se dispute el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de mediados de año. El 11 de junio, México y Sudáfrica abrirán los fuegos en el Estadio Azteca.

A escasos meses de la competencia global, son varias las figuras que aún buscan el pasaje al evento a realizarse en Norteamérica. La incertidumbre responde a factores como el rendimiento y las lesiones. Algunas, de hecho, quedaron excluidas de esta fecha FIFA de marzo, una de las oportunidades que quedaban para ganarse el puesto.

En Inglaterra, por ejemplo, llamó la atención la ausencia de Trent Alexander-Arnold. El lateral diestro del Real Madrid era uno de los pilares del proyecto a largo plazo bajo la dirección de Gareth Southgate, pero desde el arribo de Thomas Tuchel fue perdiendo protagonismo. Sus lesiones en los merengues y la mejora en el rendimiento de Reece James y Djed Spence le quitaron terreno en la selección.

En Brasil, Neymar no apareció en la lista para enfrentar a Francia y Croacia, una señal más que concreta de que Carlo Ancelotti no lo considera entre sus prioridades. El delantero del Santos había manifestado públicamente su deseo de estar. Sin embargo, las constantes lesiones le quitan opciones.

En Francia, subcampeón en Qatar, uno que corre peligro de perderse la cita es Bradley Barcola, extremo del PSG. La explicación radica en la alta competencia por solo una posición. La contienda considera a futbolistas de peso como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki y Désiré Doué. De hecho, Maghnes Akliouche, una de las novedades del Monaco, logró entrar.

Jules Koundé es otro que no está, pero por lesión. Se espera que el blaugrana pueda disputar los cuartos de final de la Champions League y tome ritmo.

En Argentina, la grave lesión de Joaquín Panichelli lo descarta de plano. En tanto, Franco Mastantuono podría caerse del evento al no sumar minutos en el Real Madrid.

En España, en tanto, la duda es la participación de Gavi. El volante volvió hace poco de una lesión que lo tuvo por 203 días sin jugar y aún no se encuentra en su nivel más pleno. El cuerpo técnico que encabeza Luis de la Fuente sigue de cerca su recuperación y su regreso a las canchas. En el staff ibérico lo siguen esperando. La aspiración es que recupere su mejor forma y se transforme en una de las sorpresas del evento planetario.