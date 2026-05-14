SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Arica ordena mantener en prisión preventiva a imputado por homicidio frustrado de carabinero

    La Primera Sala del tribunal sostuvo que el imputado sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La Corte de Apelaciones de Arica revocó la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad y ordenó mantener en prisión preventiva a Kevin Ortega Álvarez, quien es acusado de homicidio frustrado, tras atropellar a un funcionario policial en una fiscalización.

    En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada estableció que la libertad del imputado sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad.

    “Se revoca la resolución de once de mayo recién pasado y en su lugar se declara que se mantiene la prisión preventiva de Kevin Mauricio Ortega Álvarez por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y, como se dijo y se reitera, por no haber variado ninguna de las circunstancias fácticas que justifiquen su modificación”, consigna el fallo.

    Cabe recordar que los hechos se registraron durante la madrugada del 8 de noviembre de 2025, cuando personal policial se encontraba realizando un control vehicular en Av. Comandante San martín, en la ciudad de Arica.

    En este contexto, es que el sargento segundo Rodrigo Hernández Muñoz intentó fiscalizar el vehículo conducido por el imputado, quien, en vez de detenerse ante las señales policiales, aceleró y condujo de forma zigzagueante en dirección al funcionario.

    Aunque el carabinero intentó apartarse del camino, fue impactado en sus piernas, sufriendo lesiones graves que obligaron su traslado hasta un recinto asistencial, donde debió ser intervenido.

    Tras atropellar al carabinero, el imputado no se detuvo y se dio a la fuga iniciándose una persecución que concluyó en calle 7 de Junio, donde finalmente fue detenido.

    En la ocasión fue sometido a un examen respiratorio registrando 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre, a la vez que, al momento de revisar sus antecedentes, se percataron que se encontraba sujeto a una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

    Más sobre:PolicialCorte de ApelacionesAricaCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas

    Seis sujetos detenidos deja operativo policial por microtráfico en Villa Francia

    Ministra Steinert destaca operativo en Temucuicui y afirma: “No hay ningún lugar donde el gobierno no pueda ingresar”

    Trump y Xi prometen avances comerciales y coinciden en torno a Ormuz, pero China advierte sobre el manejo de Taiwán

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Lo más leído

    1.
    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    2.
    Kast ratifica fin de contribuciones y adelanta que buscarán compensar vía megarreforma en cita con alcaldes de oposición

    Kast ratifica fin de contribuciones y adelanta que buscarán compensar vía megarreforma en cita con alcaldes de oposición

    3.
    Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto develan cómo el “multifacético” Migueles gestionaba elevadas transacciones

    Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto develan cómo el “multifacético” Migueles gestionaba elevadas transacciones

    4.
    Corte de Santiago declara admisible amparo de exdiputado Lavín con el que busca impugnar su prisión preventiva

    Corte de Santiago declara admisible amparo de exdiputado Lavín con el que busca impugnar su prisión preventiva

    5.
    Primer nombramiento de Kast en el máximo tribunal: Senado aprueba nominación de Dinko Franulic en la Corte Suprema

    Primer nombramiento de Kast en el máximo tribunal: Senado aprueba nominación de Dinko Franulic en la Corte Suprema

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”: La Tercera y CAF realizan seminario con presencia de ministra Steinert

    “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”: La Tercera y CAF realizan seminario con presencia de ministra Steinert

    Temblor hoy, jueves 14 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 14 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Seis sujetos detenidos deja operativo policial por microtráfico en Villa Francia
    Chile

    Seis sujetos detenidos deja operativo policial por microtráfico en Villa Francia

    Corte de Arica ordena mantener en prisión preventiva a imputado por homicidio frustrado de carabinero

    Ministra Steinert destaca operativo en Temucuicui y afirma: “No hay ningún lugar donde el gobierno no pueda ingresar”

    Comisión de Hacienda aprueba baja de impuesto a las empresas y la reintegración, pero se cae fin de franquicia del Sence
    Negocios

    Comisión de Hacienda aprueba baja de impuesto a las empresas y la reintegración, pero se cae fin de franquicia del Sence

    Con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre IA y propiedad intelectual

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas
    Tendencias

    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira

    El día en que Pelé y Maradona comieron juntos y O Rei reveló cómo habría marcado al Diez
    El Deportivo

    El día en que Pelé y Maradona comieron juntos y O Rei reveló cómo habría marcado al Diez

    Técnico de Elche estalla contra el arbitraje en la caída contra el Betis de Pellegrini

    El especial vínculo con Chile del empresario que amenaza la continuidad de Florentino Pérez en el Real Madrid

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?
    Tecnología

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    El día en que el Festival de Viña “borró” a Jamiroquai de la transmisión y enfureció a su mánager: “Un desastre”
    Cultura y entretención

    El día en que el Festival de Viña “borró” a Jamiroquai de la transmisión y enfureció a su mánager: “Un desastre”

    Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Trump y Xi prometen avances comerciales y coinciden en torno a Ormuz, pero China advierte sobre el manejo de Taiwán
    Mundo

    Trump y Xi prometen avances comerciales y coinciden en torno a Ormuz, pero China advierte sobre el manejo de Taiwán

    Taiwán responde a Xi que China es “el único riesgo para la paz regional”

    Xi advierte de posibles “conflictos” con Estados Unidos si “no se gestiona bien” el diálogo sobre Taiwán

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat