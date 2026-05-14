Corte de Arica ordena mantener en prisión preventiva a imputado por homicidio frustrado de carabinero

La Corte de Apelaciones de Arica revocó la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad y ordenó mantener en prisión preventiva a Kevin Ortega Álvarez, quien es acusado de homicidio frustrado, tras atropellar a un funcionario policial en una fiscalización.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada estableció que la libertad del imputado sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Se revoca la resolución de once de mayo recién pasado y en su lugar se declara que se mantiene la prisión preventiva de Kevin Mauricio Ortega Álvarez por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y, como se dijo y se reitera, por no haber variado ninguna de las circunstancias fácticas que justifiquen su modificación”, consigna el fallo.

Cabe recordar que los hechos se registraron durante la madrugada del 8 de noviembre de 2025, cuando personal policial se encontraba realizando un control vehicular en Av. Comandante San martín, en la ciudad de Arica.

En este contexto, es que el sargento segundo Rodrigo Hernández Muñoz intentó fiscalizar el vehículo conducido por el imputado, quien, en vez de detenerse ante las señales policiales, aceleró y condujo de forma zigzagueante en dirección al funcionario.

Aunque el carabinero intentó apartarse del camino, fue impactado en sus piernas, sufriendo lesiones graves que obligaron su traslado hasta un recinto asistencial, donde debió ser intervenido.

Tras atropellar al carabinero, el imputado no se detuvo y se dio a la fuga iniciándose una persecución que concluyó en calle 7 de Junio, donde finalmente fue detenido.

En la ocasión fue sometido a un examen respiratorio registrando 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre, a la vez que, al momento de revisar sus antecedentes, se percataron que se encontraba sujeto a una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.