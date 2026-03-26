Carlo Ancelotti suma problemas previo al Mundial: Francia se sostiene con uno menos y supera a un dubitativo Brasil

Estados Unidos albergó un duelo siempre atractivo. Dos potencias siempre favoritas se enfrentaron en el Gillette Stadium de Massachusetts, a tres meses del inicio del Mundial de Norteamérica 2026. Francia se impuso por 2-1 ante una poco consistente Brasil.

La Canarinha y les Bleus se volvieron a enfrentar después de 11 y 13 años. Los últimos dos antecedentes fueron dos victorias para los sudamericanos (3-1 y 3-0, respectivamente). En el recuerdo también están encuentros míticos como la final de Francia 98 y los cuartos de final de Alemania 2006. Curiosamente, en los últimos dos cotejos mundialistas se impusieron los galos. Para remontarse a un triunfo del Scratch hay que llegar hasta las semifinales 1958, donde Pelé marcó un triplete (en cuartos de 1986 ganó Francia por penales).

Brasil contó con varias ausencias, por diferentes motivos. A la sensible baja de Rodrygo, que se perderá el Mundial, se sumó la de prácticamente toda la zaga. Bremer era el de más experiencia con apenas seis encuentros, como reflejo.

Carlo Ancelotti aprovechó de probar variantes en defensa, además de jugar con un marcado 4-4-2. Los volantes externos, eso sí, eran dos delanteros como Martinelli y Raphinha. En tanto, Mateus Cunha y Vinícius Junior jugaron en ataque, siendo el del Real Madrid la referencia principal.

En tanto, Didier Deschamps alineó una oncena más cercana a la titular. Alineó un 4-2-3-1, con el bendito problema en ofensiva por las diferentes opciones. Mbappé por delante de Ekitike, Olise y Dembélé.

Un gran apronte para dos potencias

Francia comenzó dominando la pelota, mientras que Brasil salió en velocidad ante cualquier recuperación. Fue un comienzo con intensidad. Un alto ritmo fue reflejo de que ninguno iba a guardarse nada, aunque esto no se tradujo en muchas ocasiones. El árbitro tampoco ayudó cortando reiteradamente el juego.

A los 32′ vino la apertura de la cuenta gracias a Mbappé. La estrella gala arremetió entre la defensa tras una gran habilitación de Dembélé y una recuperación de Tchouameni. El 10 y capitán quedó mano a mano en solo dos toques y definió con un sutil picotón. Golazo en el único remate a puerta del primer tiempo.

Francia tenía controlado el primer tiempo, pero todo parecía cambiar en el complemento, sobre todo después de la expulsión de Upamecano. En el 53′, tras una revisión en el VAR, el juez castigó al defensor por bajar a Wesley al borde del área. El zaguero vio la roja por cortar una opción manifiesta de gol siendo último hombre.

El conjunto galo movió la pizarra y se replegó como reflejo de los embates brasileños. Sin embargo, la superioridad numérica casi no se notó y Francia demostró ser letal con campo abierto mediante transiciones rápidas. Les Bleus estiraron la ventaja en un mortal contragolpe. Olise dejó solo a Ekitike (65′), que también definió picando la pelota.

Luego de poco y nada de ofensiva por parte de Brasil, Luiz Henrique le dio otro aire. El atacante fue clave para el descuento. Recibió en el área tras un rebote y sacó un centro que fue conectado por Bremer (78′).

El tanto encendió el cierre de un partido que nuevamente parecía estar muy controlado. No obstante, a Brasil no le alcanzó para igualar el encuentro pese a sus intentos. Con más empuje que buen fútbol, acorralaron a Francia sobre su área. En la última, Vinícius tuvo una inmejorable opción, pero no logró conectar un impecable pase de Bremer.