Jara responde embestida de Kast al PC: “Penalizar la movilización social no corresponde en una democracia”

La excandidata presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), respondió a la arremetida del Presidente José Antonio Kast contra el Partido Comunista, luego del llamado a la ciudadanía a movilizarse que hizo la diputada Lorena Pizarro (PC).

El Mandatario criticó los dichos de la parlamentaria mediante una publicación en sus redes sociales, al señalar que: “Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

Esto, luego que Pizarro declaró en radio Nuevo Mundo que “hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías allá afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandando”.

En diálogo con radio Duna, Jara cuestionó el reproche del Mandatario contra su colectividad: “El Presidente Kast entiende que cualquier tipo de movilización social es violencia, es azuzar las calles, le falta alguna parte de la concepción de la democracia que no la tiene tan clara”.

“Yo creo que es evidente que las personas pueden manifestarse. Para mí es claro que esto no va a ser solo político, también va a ser social. Si de alguna u otra forma los partidos políticos están en cierta crisis”, apuntó.

Con todo, Jara también se distanció del argumento de su correligionaria, ya que a su juicio en las últimas décadas los movimientos sociales han logrado impulsar cambios.

“Con eso también discrepo un poco, porque yo creo que muchas cosas se han resuelto precisamente por el movimiento social. O sea, Chile avanzó en gratitud universitaria por el movimiento que hicieron los estudiantes. Chile avanzó en mejorar un poco la infraestructura de los colegios”, remarcó.

Luego, volvió a reforzar sus dichos contra la postura del Jefe de Estado: “Penalizar la movilización social no corresponde en una democracia. Yo sé que la derecha chilena ha hecho un esfuerzo importante por denominar al estallido social como algo delictual y hacer creer que esto provino como de una orquestación casi armada hasta el último detalle, pero toda la gente que estuvo ahí sabe que eso no es así”.

Santiago, 14 de diciembre 2025 La candidata Jeannette Jara se refiere a resultado de las elecciones presidenciales 2025 KARIN POZO/ATONCHILE KARIN POZO/ATONCHILE

“Entonces, ese disciplinamiento que se quiere imponer desde la derecha chilena les va a dar a lo mejor algunos votitos, pero es de corto alcance. La democracia hay que profundizarla, no al revés, no restringirla”, zanjó.

“Tsunami” de indicaciones a la megarreforma

En la conversación radial, la militante del PC también fue requerida por la advertencia que hicieron parlamentarios de la oposición de “inundar” el debate del proyecto de Reconstrucción Nacional con un “tsunami” de indicaciones, que podrían ser más de mil.

“Yo considero que las indicaciones son súper valiosas, pero siempre y cuando se hagan con un espíritu de mejorar la legislación, de cooperar en el proceso legislativo”, retrucó.

A eso agregó que “puede que no haya sido una frase muy afortunada (del diputado Jaime Araya), pero lo claro es que aquí, puede que no sean dos mil indicaciones, pero tampoco van a ser dos, porque tiene que ser un tema de fondo”.

En ese sentido, dijo que “la práctica de las indicaciones tiene que atender al fondo del proyecto, porque, ¿qué es lo que está pasando aquí en la discusión? Que el gobierno quiere aprobar esto a ‘matacaballo’“.