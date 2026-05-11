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    Mundo

    China se muestra dispuesta a lograr una “mayor estabilidad” global de cara al encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump

    Según confirmaron las autoridades chinas, Trump viajará del 13 al 15 de mayo al país asiático. "Estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos, y defender los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo”, expresaron.

    Por 
    Europa Press
    Xi Jinping y Donald Trump. Foto: AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

    Las autoridades de China se han mostrado este lunes dispuestas a lograr una “mayor estabilidad” a nivel global de cara al encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco del viaje de este a Beijing del 13 al 15 de mayo.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que la “diplomacia entre líderes estatales supone una estrategia irreemplazable que guía las relaciones entre Estados Unidos y China”. “Estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos, y defender los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo”, ha explicado.

    Asimismo, ha subrayado que la idea es “expandir la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar una mayor estabilidad y certeza en un mundo marcado por el cambio”. Además, ha recordado que este encuentro será la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático en nueve años.

    “Los presidentes Xi y Trump intercambiarán sus principales posturas sobre cuestiones de gran importancia en el marco de las relaciones entre los dos países, pero también relacionadas con el desarrollo y la paz mundiales”, ha sostenido.

    Las autoridades chinas han confirmado horas antes las fechas exactas de la visita de Trump a Beijing, que ya había sido anunciada a finales de marzo por el propio inquilino de la Casa Blanca, después de que tuviera que ser aplazada por la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero.

    Más sobre:ChinaEstados UnidosDonald Trump

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