En vivo: Francia se mide a Colombia en un potente amistoso con miras al Mundial 2026
El conjunto galo viene de superar en su duelo de preparación a Brasil. Los cafeteros, por su lado, cayeron ante Croacia.
Minuto a minuto
Francia 3-0 Colombia
¡Gol de Francia!
55′. Contraataque letal de los galos trar un error en la salida colombiana. Thuram asistió a Doue y el delantero del PSG marca su doblete con el arco a su merced.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. Francia y Colombia ya disputan el complemento en Washington.
¡Final del primer tiempo!
45′+4′. Con goles de Doue y Thuram, Francia se impone a Colombia en el amistoso jugado en Washington.
¡Gol de Francia!
40′. Centro preciso de Akliouche a la cabeza de Marcus Thuram, que no perdona para establecer el segundo tanto de Les Bleus sobre Colombia.
¡Gol de Francia!
29′. Pese a la insistencia de Colombia, el cuadro galo es que el da el primer golpe. Tras una combinación entre Thuram y Cherki, la pelota le queda en la entrada del área a Desiré Doué. El delantero del PSG remata y se desvía en la pierna del lateral Daniel Múñoz.
¡Otro remate colombiano!
21′. Siguen cargando el terreno de juego por la izquierda. Esta vez fue James Rodríguez el que intentó, aunque Samba contiene sin problemas.
¡Colombia, muy cerca!
15′. Centro rasante desde la banda izquierda y John Arias casi llega para desviarla. Lucas Hernández se anticipa y la manda al tiro de esquina de forma salvadora.
¡Colombia responde!
6′. El elenco sudamericano no se queda de brazos cruzados y también muestra sus armas. En esta ocasión, fue Richard Ríos el que disparó desde fuera del área e inquietó la portería del golero Samba.
¡Francia y el primer aviso!
3′. Zaire Emery quedó en la entrada del área y sacó un remate que se desvía por poco tras el rebote en una pierna colombiana.
¡Comienza el partido!
1′. Francia y Colombia ya se enfrentan en el estadio FedEx Field de Washington, en el marco de un amistoso para el Mundial 2026.
El último choque de cada selección
Francia y Colombia llegan a este partido con distintos resultados. En Boston, los galos vencieron por 2-1 a Brasil. Por otro lado, en Orlando, los cafeteros perdieron por el mismo marcador contra Croacia.
La formación titular de Colombia:
La formación titular de Francia:
Estados Unidos se alista
A modo de preparación para la Copa del Mundo, Francia y Colombia eligieron el estadio FedEx Field de Washington para este partido amistoso.
Francia se enfrenta a Colombia
En una amistoso de lujo, los galos buscan seguir preparándose para el Mundial 2026 ante la selección cafetera.
¡Bienvenidos!
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