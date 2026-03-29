Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”

Pese a tener solo 61 años, el uruguayo Mario Rebollo dice a El Deportivo que ya está “jubilado”. El exdefensor de Colo Colo fue la mano derecha del DT de la Celeste Óscar Washington Tabárez en tres mundiales y conoce de cerca los problemas de relacionamiento entre Marcelo Bielsa y los jugadores charrúas. Asimismo, analizó a los zagueros de Colo Colo.

¿Qué recuerdos tiene de Chile?

Me pone contento saber de Chile, saber que uno deja un recuerdo. Nosotros vivimos ahí y es importante el legado. Es lo único que llevamos en la vida.

Se enteró que ahora hay un par de defensas uruguayos en Colo Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez… ¿Qué opinión tiene de ellos?

Joaquín estuvo con nosotros en las selecciones Sub 15 y Sub 17. Javier estuvo este último tiempo en Peñarol y lo conozco bien.

¿Qué características tienen?

Son los dos de buena talla y buen juego aéreo defensivo. No son jugadores súper rápidos, pero tampoco lentos. Javier tiene una experiencia importante con Peñarol, jugando copas Internacionales, eso le hará adaptarse a Colo Colo. Joaquín es más joven, jugó en el exterior y adquirió una experiencia que lo ayudará.

Sosa tiene 24 y ha estado en al menos ocho equipos…

Debutó con 18 años en Nacional y tuvo alguna opción en la Sub 20. No tuvo continuidad y salió a jugar a Rentistas y a Liverpool de Uruguay. Con 21 años se fue al exterior. No es sencillo irse tan joven al exterior, pero hay que ponerle una fichita. Pero tendrá que demostrarlo en la cancha. Va a un equipo grande, con exigencias grandes. No creo que tenga problemas.

¿Méndez jugaba de volante de contención?

Se inició en ese puesto, después ya lo pusieron de defensa central. Eso lo ayudó mucho, porque tenía otro panorama de juego, sobre todo, en la salida por abajo.

¿Es un jugador más bien rudo?

Méndez no es un jugador rudo, sí tiene personalidad. Si controla ese temperamento dará resultado. Si lo utiliza solo para pegar patadas, a nadie le dará resultado.

¿Qué ha sabido Colo Colo?

Hablo seguido con el Bichi Borghi. En algún momento me ha llamado Danielito Morón, por alguna consulta. En su momento fue Marcelo Espina.

¿Cómo ve la selección de Uruguay para el Mundial?

Bueno, mirá, estamos en un momento de crisis, después de un comienzo bastante auspicioso y muy bueno, con partidos excelentes contra Argentina y Brasil. Es una crisis más que nada por un tema de relacionamiento. Todo dependerá de que se solucionen esos problemas, porque inciden en la parte deportiva. Ya han salido a luz y deberán solucionarlos los que están ahí adentro. Los que estamos afuera nos podemos hacer mucho. En la medida que ellos solucionen esos inconvenientes, que se dan en mayor o menor medida en todos los grupos de trabajo, el rendimiento de Uruguay va a asemejarse más al inicio de las Eliminatorias.

¿Usted habla del trato de Marcelo Bielsa hacia los jugadores?

Claro, parte esencial del éxito es la relación del técnico con los jugadores. Ese es el gran problema. Todo pasa por ahí. A ver, si bien tengo muchísima relación con muchos de los jugadores que están en esa selección, no he utilizado eso para que me den información. Es lo que se ve y de lo que se habla. No tengo información privilegiada en ese aspecto.

Marcelo Bielsa ha sido muy cuestionado en Uruguay.

¿Bielsa debería cambiar sus maneras con el jugador, que venía acostumbrado al trato que le daban ustedes?

Sí, pero, a ver, no todos los entrenadores tenemos la misma forma de ser. Y Uruguay, con el mismo entrenador, en este caso Bielsa, tuvo un rendimiento excelente. Entonces, tendrán que ver ellos si algo cambió, qué fue lo que cambió, solucionarlo y arreglarlo, en la medida que lo puedan hablar para mejorar.

¿Golpeó mucho la manera cómo salieron del equipo Edinson Cavani y Luis Suárez?

Bueno, los ciclos pasan, en su momento no estuvo más Diego Forlán y había que prepararse, pasó también con Diego Godín… el entrenador tiene la potestad de decir a quién convoca. Además, en esos partidos del inicio de las Eliminatorias no estaban ni Cavani ni Suárez, se puede aún sin ellos.

¿Qué opinión le merece Marcelo Bielsa en términos futbolísticos?

Cuando se supo que venía Marcelo Bielsa a Uruguay dije que era un privilegio traer a un DT de ese calibre, de esa jerarquía. Hoy, viendo algunas cosas, creo que los años pasan para todos. Quizás este no sea el Marcelo Bielsa al que yo me refería cuando hice ese comentario.

¿Volvemos al tema de la relación?

Claro, parte del trabajo del entrenador es la relación con sus futbolistas y su entorno, además de la gente que trabaja alrededor. Ha habido cosas que, personalmente, no me gustan. No sé si eso descalifica un poco a Marcelo… pensé que esas cosas las manejaba de otra manera, que era más cercano. Tal vez no lo hizo nunca.

Acá en Chile la mayoría de los jugadores habla bien del rosarino…

Es un gran entrenador. Pero tampoco quiero ser injusto y echarle toda la culpa a él, también están los jugadores. No estoy adentro, no sé si todo esto es responsabilidad de Bielsa. Los responsables son todos.

¿Ve a Uruguay como candidato en el Mundial?

Uruguay volverá a ser competitivo solo si Bielsa mejora su relación con los jugadores. Si logramos volver al nivel de esos partidos contra Argentina y Brasil, podemos estar entre los ocho mejores, seguramente. Esperemos solucionar esos problemitas y estar a la altura en el próximo Mundial.

¿Qué le pasó a Chile en las Eliminatorias?

Bueno, ha tenido muy buenos entrenadores en Chile. Muchas veces aparecen generaciones muy buenas, de muchísima calidad, que no se repiten o que es muy difícil que se repitan. Uno se mal acostumbra y cree que todos los años te van a salir Suárez y Cavani. Eso no se da, lo mismo pasa con Alexis y Arturo. El paso de los años no perdona y es difícil reemplazarlos. Pero es una cuestión de tiempo, Chile tiene que trabajar mucho en las bases, en selecciones juveniles, porque tiene que sacar jugadores. Y esperar que se junte otra generación buena, quizás no necesariamente tan buena como la que tenía, pero sí para volver a ser competitivo en la eliminatoria y poder clasificar.

¿Las inferiores son esenciales?

Sí, totalmente. Pero ya la organización chilena es buena. Creo que es un tema de calidad y de que aparezcan esos jugadores buenos.

¿Volverá a dirigir nuevamente?

No, estoy jubilado, totalmente. No vuelvo a dirigir ni ahí (ríe). Estoy en el emprendimiento privado ese que tenemos, dirigiendo la escuelita de fútbol. Está Juan Castillo, también Mauricio Victorino como docente. Hay que darle paso a los más jóvenes.

¿Cómo está el Maestro Tabárez?

Está muy bien, por suerte, muy bien. Ya retirado, disfrutando de su jubilación. Hablamos seguido, han sido muchos años.