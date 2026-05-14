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    La Junta de Paz para Gaza asegura que el alto el fuego se mantiene, pero está lejos de ser “perfecto”

    Nickolai Mladenov celebró además que las armas “hayan callado casi por completo”y aseguró que el desarme de las milicias palestinas “no es negociable”. Por su parte, el vocero de Hamas afirmó que director ejecutivo no es digno de estar al frente de la administración de la transición gazatí.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov. Foto: Europa Press/Contacto/Ashraf Amra - Archivo.

    El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, afirmó este miércoles que el alto al fuego en el enclave palestino se mantiene, si bien está “lejos de ser perfecto”, y aseguró que el desarme de las milicias palestinas “no es negociable”.

    “Hay un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas de ellas son muy graves”, dijo Mladenov durante una rueda de prensa desde Jerusalén en la que celebró que las armas “hayan callado casi por completo” en el enclave palestino y que exista una “relativa estabilidad”.

    No obstante, lamentó que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) se negara a entregar de forma gradual todas las armas en virtud del acuerdo de 20 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Un partido político que repudie la actividad armada puede competir en las elecciones nacionales palestinas. Sin embargo, lo que no es negociable es que facciones armadas o milicias puedan coexistir con una Autoridad Palestina de transición”, argumentó el director ejecutivo de la junta, que había dado plazo para que Hamas aceptase su propuesta de desarme hasta el 11 de abril.

    En ese sentido, apuntó a que no se trata de “una exigencia” por motivos políticos, sino que es un “requisito” del proceso propuesto por Trump. “Hemos solicitado a los líderes que gobiernan Gaza que se hagan a un lado. Así lo exige la resolución 2803 del Consejo de Seguridad”, señaló.

    “En Gaza, dos millones de personas siguen viviendo en tiendas de campaña, entre escombros, con violencia, pérdidas y una profunda incertidumbre. Mientras tanto, nos preocupamos por detalles insignificantes de la ‘hoja de ruta’, cuyo contenido se ha negociado innumerables veces”, lamentó.

    De la misma forma, Mladenov afirmó que “Hamas está afianzando su control sobre la población”. “Está extorsionando a gente en la calle, está impidiendo que trabajadores y contratistas palestinos, aprobados por la Junta, construyan comunidades temporales destinadas a proporcionar refugio a desplazados de Gaza, sacándolos de las tiendas de campaña destruidas e infectadas y ofreciéndoles condiciones de vida dignas”, detalló.

    “Ningún proceso de recuperación en el mundo ha tenido éxito mientras hay estructuras armadas paralelas operando al margen de un orden de transición legítimo. No se puede construir un futuro con grupos armados controlando las calles, escondiéndose en túneles y acumulando armas”, argumentó el director.

    Por su parte, el portavoz de Hamas, Basem Naim, señaló que Mladenov “no es digno de estar al frente de una administración de transición para el pueblo palestino ni siquiera por un solo día”.

    “¿Cómo puede alguien encargado de gestionar negociaciones complejas tener éxito en su misión mientras adopta la posición de un individuo suspicaz y parcial. Mladenov, Gaza no será un punto en tu currículum en el camino hacia el ascenso profesional; si la tarea es más grande que tú, déjala”, subrayó Naim en un mensaje publicado en redes sociales.

    El balance de palestinos muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, aumentó a cerca de 850, según las cifras de las autoridades gazatíes controladas por Hamas.

    Más sobre:GazaJunta de PazNickolai MladenovPalestinaHamasBasem NaimMundo

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