Kiev es objeto de un gran ataque con drones y misiles rusos durante la madrugada

Ataque a la ciudad de Kiev durante la madrugada de Ucrania. Imagen redes sociales.

La capital ucraniana, Kiev, fue objeto de un ataque a gran escala con drones y misiles rusos a primera hora del jueves (noche del miércoles en Chile), según informaron las autoridades locales, extendiendo de esta forma un bombardeo masivo diurno.

Poco antes de la 01:00 de la madrugada local, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió una alerta aérea a nivel nacional, advirtiendo que Rusia había lanzado bombarderos MiG-31 y que todas las regiones del país corrían ahora el riesgo de sufrir ataques con misiles balísticos, como consignó el periódico online Kyiv Independent.

Posteriormente, Tymur Tkachenko, el jefe de la Administración Militar de la ciudad, advirtió que muchos drones rusos se dirigían hacia el lugar y que los ataques con misiles también representaban una posible amenaza.

Poco después, Tkachenko declaró que los restos de los drones que cayeron habían impactado contra edificaciones en diferentes distritos de Kiev, incluyendo edificios residenciales.

Kyiv is under a massive Russian attack from ballistic missiles and drones right now, according to the Air Force and local authorities, with explosions reverberating across the Ukrainian capital. Air defense is actively working to beat back the threat. Authorities warning… pic.twitter.com/lA40dMTbYr — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 14, 2026

Canales no oficiales de Telegram publicaron videos de partes de edificios de departamentos en llamas, aunque no hubo informes inmediatos de víctimas

Según informó un periodista del Kyiv Independent presente en el lugar, a las 03:08 (hora local) se oyeron explosiones en la capital ucraniana, mientras numerosos sistemas de defensa aérea trabajaban para derribar drones rusos.

Otros reporteros presentes en Kiev afirmaron que entre las 03:15 y las 03:20 de la madrugada se escucharon varias explosiones de misiles balísticos, para un poco más tarde, sentirse detonaciones adicionales.

Los restos de un dron que cayeron provocaron un incendio en el tejado de un edificio residencial de cinco plantas en el distrito de Dniprovskyi y otros restos cayeron sobre una carretera en el distrito de Holosiivskyi, según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Según explicó Klitschko, los pedazos de un dron cayeron sobre un edificio de oficinas y un estacionamiento, y otro incendio se produjo en la planta 12 de una construcción residencial tras ser alcanzada por restos en el distrito de Obolonskyi .

En la zona de Darnytskyi, en tanto, se derrumbaron componentes estructurales de un edificio residencial y es posible que hubieran personas atrapadas debajo, según informes preliminares.

“Hay personas atrapadas bajo los escombros”, escribió Tkachenko en Telegram . “Los servicios de emergencia se dirigen al lugar”, añadió el jefe militar.

La Fuerza Aérea ucraniana también informó que misiles rusos habían atacado otras regiones del país, incluidas Kharkiv, Sumy y Chernihiv, en el norte de Ucrania, y la región central de Poltava.

El ataque masivo con misiles se produce tras un día de incesantes ataques con drones rusos contra la infraestructura crítica y civil de Ucrania, lanzando al menos 800 drones en varias oleadas. La ofensiva tuvo como objetivo ciudades de todo el país, incluidas regiones del extremo oeste que rara vez se ven afectadas por bombardeos directos.

Los asaltos diurnos dejaron al menos 14 muertos y más de 80 heridos, entre ellos niños y adolescentes. Miembros del personal de los servicios de emergencia también resultaron heridos en los ataques con ráfagas cortas.