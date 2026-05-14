Comisión de Hacienda visa el corazón de la megarreforma: avanza el artículo que rebaja el impuesto a las empresas

Durante la tramitación de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el artículo que reduce de forma gradual la tasa de impuesto de primera categoría (empresas) del 27% al 23%.

La medida, que busca aumentar la competitividad tributaria, buscando generar inversión y empleo, pasó así su primer obstáculo en el Congreso.

En concreto, el resultado de nueve votos a favor, una abstención y tres en contra se repitió en las cuatro votaciones del artículo 10, que contiene la medida.

Los votos a favor incluyeron a los parlamentarios del PDG, mientras que la abstención corrió por parte de la DC y los tres rechazos correspondieron al PC, el Frente Amplio y el independiente Carlos Bianchi.