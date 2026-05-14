Trump y Xi dan inicio a sus reuniones bilaterales en Beijing

Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, participaron la mañana del jueves en Beijing (noche del miércoles en Chile) de la primera reunión de la cumbre bilateral entre ambos países para abordar temas comerciales, entre ellos los aranceles, el comercio y los controles a las exportaciones.

Luego de la bienvenida de Xi a Trump y la delegación estadounidense que lo acompaña, los mandatarios y sus comitivas ingresaron al Gran Salón del Pueblo, donde fue el jefe de Estado anfitrión quien dio inicio al encuentro.

Xi comenzó su discurso de apertura describiendo la turbulenta situación mundial, diciendo que el mundo había “llegado a una nueva encrucijada”.

La cuestión ahora es “si China y Estados Unidos pueden trascender la llamada ‘trampa de Tucídides’ y ser pioneros en un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias”, dijo el presidente oriental, refiriéndose a un término que describe la tendencia al conflicto cuando una potencia emergente amenaza a una potencia existente, como consignó CNN.

“Debemos ser socios en lugar de adversarios, lograr el éxito mutuo, prosperar juntos y forjar un camino correcto para que los principales países de la nueva era se lleven bien entre sí” , añadió Xi.

Después su homólogo norteamericano tomó la palabra para asegurar que “hemos tenido una relación fantástica, nos hemos llevado bien y, cuando hubo dificultades, las hemos solucionado”.

"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/WZkoGeVqhv — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

“Yo te llamaba y tú me llamabas, y siempre que teníamos un problema, aunque la gente no lo sepa, lo solucionábamos muy rápido”. añadió el inquilino de la Casa Blanca.

Trump le dijo a Xi que espera con interés hacer negocios con China, y afirmó que había traído a la cumbre a “los mejores empresarios” del mundo.

“Solo quería a los mejores y están aquí hoy para presentar sus respetos a ustedes y a China, y esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco por nuestra parte” , apuntó.

Tras las declaraciones iniciales de Xi y Trump, las conversaciones bilaterales continuaron a puerta cerrada, donde se esperaba que los miembros de ambas delegaciones participaran también de la sesión privada.

Entre los personeros que acompañaban a Trump en la reunión se cuentan el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

También fueron parte del encuentro Cai Qi, jefe de gabinete de Xi; Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, y He Lifeng, quien desde 2023 ha sido el principal negociador de Beijing en asuntos económicos y comerciales con Washington.

Además, un grupo de importantes directores ejecutivos de EE.UU. se reunió en las escaleras del Gran Salón del Pueblo, en la ceremonia previa a la reunión bilateral. Entre ellos Elon Musk (Tesla y SpaceX) Tim Cook (Apple), Kelly Ortberg (Boeing) y Jensen Huang (Nvidia).

Durante la tarde local, Xi y Trump realizarán una visita cultural al Templo del Cielo, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y durante la noche asistirán a un banquete de Estado para concluir la jornada.