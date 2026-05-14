Oposición arremete contra aprobación de rebaja de impuestos a empresas: “Es la reforma de los súper ricos”

Diversas críticas desde la oposición despertó la aprobación del corazón de la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara el artículo 10 del proyecto, que rebaja gradualmente el impuesto de primera categoría que pagan las empresas desde el 27% al 23%.

La disposición fue visada con nueve votos a favor, una abstención y tres en contra durante la sesión de este miércoles.

Uno de los primeros en cuestionar la medida fue el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien sostuvo que “se aprobó un regalo de más de 2 mil millones de dólares al año con un candado por 25 años, un precio que va a pagar el pueblo de Chile, la gente más pobre”.

El parlamentario también acusó que el Ejecutivo ignoró las advertencias de distintos organismos técnicos.

“Al gobierno le advirtieron todas las instituciones, el Consejo Fiscal Autónomo le dijo que su proyecto de ley lo que va a traer a Chile es déficit fiscal, deuda y recortes sociales. Y el gobierno no ha escuchado”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la conducción del debate legislativo y acusó al oficialismo de limitar la discusión.

“¿A quién le teme el gobierno? Le teme que la ciudadanía sepa lo que está haciendo su ley”, señaló.

Manouchehri incluso sostuvo que “estos son los mismos autores de las colusiones que golpearon a los chilenos que hoy día se están coludiendo para sacarle la plata al fisco y entregársela al 1% más rico”.

Desde el Frente Amplio, la jefa de bancada Gael Yeomans afirmó que la disminución de tributos corporativos “era el objetivo principal del gobierno”.

“Ganaron su rebaja a los súper ricos para poder reducir el pago. Le ahorraron un montón de plata a sus amigos, a la CPC y a sus propios ministros, como el ministro Daniel Mas”, sostuvo.

La diputada agregó que “este era el objetivo principal del proyecto de ley, no la reconstrucción, tampoco el crecimiento económico, menos la creación de empleo”.

En la misma línea, acusó que la tramitación de la iniciativa ha sido “reducida, poco democrática y autoritaria”, adelantando que el Frente Amplio rechazará el proyecto cuando llegue a la Sala.

El diputado Jorge Brito (FA), integrante de la Comisión de Hacienda, advirtió que “cuando esto no cuadre, todo se irá a recortes sociales para compensar el déficit fiscal que están creando por el bono para los súper ricos”.

“Esto simplemente es una sinvergüenzura”, agregó.

Asimismo, reclamó por el cierre del debate legislativo.

“Concurrimos al acuerdo para facilitar el entendimiento, retiramos votaciones separadas, retiramos indicaciones, y en el artículo más importante, cierran el debate”, afirmó respecto de la conducción de la sesión por parte del presidente de la comisión, Agustín Romero.

Por su parte, la diputada comunista Irací Hassler aseguró que “esta es la reforma de los súper ricos. Y no es una metáfora”.

“La rebaja del impuesto corporativo es clarísima en sus efectos: el 79% del beneficio va al 1% más rico del país”, afirmó.

Además, sostuvo que “esta reducción entrega $448 millones al año, por persona, a cada una de las 1.500 personas más ricas de Chile”.

Finalmente, Hassler criticó que “mientras las familias enfrentan estrechez y el Estado necesita recursos para derechos sociales, el gobierno decide hipotecar recursos públicos para favorecer a unos pocos”.

Desde el Partido por la Democracia (PPD), el diputado Carlos Cuadrado afirmó a este medio que “lo ocurrido esta noche es una muy mala señal para Chile”.

“El gobierno ha decidido impulsar una rebaja tributaria que beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos y a los grandes grupos económicos", cuestionó el diputado.

En línea con lo anterior, Cuadrado calificó como “grave” la conducta del gobierno tras haber desestimado las observaciones realizadas por organismos técnicos, como el Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), que “ha insistido en la necesidad de fortalecer la responsabilidad fiscal” o de la Corte Suprema que “ha advertido sobre la insuficiencia de recursos para el funcionamiento del sistema judicial”.

“El ministro Quiroz se ha transformado en una especie de Robin Hood al revés: pretende quitarle recursos al Estado de Chile —que financia seguridad pública, hospitales, escuelas y programas sociales— para favorecer a quienes más capacidad económica tienen. Eso no es modernización económica; es una decisión profundamente equivocada e ideológica", complementó.

Con todo, Cuadrado adelantó que será “muy dura” la discusión del proyecto durante la próxima semana en la Sala de la Cámara.

“Aquí ya no estamos hablando solo de una diferencia técnica tributaria sino de una concepción mezquina, egoísta e insolente que pretende avasallar con lo que Chile ha construido solidariamente durante toda su vida republicana. La insolencia verbal, la prepotencia social y la indolencia moral de este gobierno no tiene límites", zanjó.

A su vez, desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado Héctor Barría, señaló a La Tercera que “Chile necesita recuperar el diálogo porque necesitamos crecer, pero sin abandonar la justicia social”.

“Esperemos que esto mejore, nosotros queremos que la rebaja del impuesto corporativo sea de dos puntos y no de cuatro; de dos puntos y vamos evaluando si efectivamente se logran nuevos empleos y crecimiento, es un camino, busquemos un camino de acuerdo, no de colocar una posición por encima de otra porque además estamos proyectando una reforma que dure en el tiempo y no un par de años", planteó el representante del Distrito 25, en la Región de Los Lagos.

Asimismo, Barría planteó que “desde la DC venimos propiciando el diálogo desde hace bastante tiempo ante amenazas de gobernar por decreto, obstrucción por parte de otros sectores de izquierda, nosotros hemos eco y agradecemos también la carta que ha sacado adelante la Iglesia Católica a través de la reunión de obispos”.